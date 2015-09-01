بالصور…مشاجرات بين المرشحين أثناءالتقدم بأرواقهم لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية

شهدت الساعات الأولي لفتح باب الترشيح لمجلس النواب بالدقهلية زحاما شديدا أمام محكمة المنصورة الابتدائية، وتدافع موكلين عن بعض المرشحين أمام المحكمة في محاولة للحصول على موقع متقدم في قائمة المرشحين وتدخلت أعداد كبير من الشرطة وحرس بوابات المحكمة للسيطرة على دخول المرشحين وأنصارهم إلى المحكمة وتم عمل كروت بأرقام لكل مرشح إلا أن كثرة الأعداد جعل أي محاولة سيطرة على المرشحين تفشل، ودخل مرشحين بدون أرقام وهو ما تسبب في وقوع مشادات ومشاجرات بين المرشحين .

وأبدي عدد كبير من المرشحين عن غضبهم من سوء التنظيم وخاصة أن من يحضر أولا يحصل على الرمز والرقم أولا، وتصدر أعضاء الحزب الوطني المنحل المشهد، واختفت بعض الوجوه والنواب السابقين ولكنهم قاموا بتحرير توكيلات إلى بعض المحامين للتقديم الأوراق بدلا منهم في محاولة للحصول على مكان متقدم وكشف مصدر قضائي أنه تم تخصيص 6 أجهزة كمبيوتر لإدخال بيانات المرشحين وكل مرشح له 5 دقائق فقط على الجهاز من لحظة إدخال اسمه بعدها يتم الفصل عليه أوتوماتيكيا وإدخال مرشح أخر وذلك حتى لا يتم إهدار الوقت مع المرشحين وأضاف المصدر أن بعض المرشحين حاول المبيت داخل المحكمة ليأخذ رقم ” 1 ” في التقديم واكن تمت الاستعانة بالشرطة وإخراج جميع من في المحكمة خارجها.