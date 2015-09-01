دكتور هشام الخياط: الدكلانزا والهارفونى يعالجان فيروس سى المصاحب للصفراء

يسال أحد القراء من المنوفية عمرى 25 عاما وأعانى من فيروس سى والتهاب بالقناة المرارية أدت إلى ارتفاع نسبة الصفراء فى الدم والأطباء، هناك أقروا أن الأدوية الجديدة مثل السوفالدى والأوليسيو لا تفيد حالتى طالما أن نسبة الصفراء مرتفعة، وبالتالى لا يمكن تناول هذه الأدوية.. فهل الأدوية الجديدة فعلا لا تفيد حالتى، وهل هناك أدوية أخرى جديدة تفيد مرضى فيروس سى المصابين بارتفاع نسبة الصفراء فى الدم..

يجيب الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس قائلا: إن مرضى فيروس سى الذين يعانون من ارتفاع فى نسبة الصفراء يكون السبب إما نتيجة تليف كبدى أو يكون بسبب الفيروس ذاته حيث إن هناك التهابا كبديا صفراويا يحدث نتيجة الإصابة بفيروس سى ويكون مزمنا وهو يختلف اختلافا كليا عن التهاب الكبد الحاد الناتج من فيروس سى.

وأشار أنه فى كلا الحالتين فإن العلاجات المتوافرة حتى الآن فى مصر لا تصلح لهؤلاء المرضى فالعلاج الثلاثى الذى يتكون من السوفالدى والإنترفيرون والريبافيرن لا يصلح على الإطلاق لهؤلاء المرضى لأنة يسبب ارتفاع فى نسبة الصفراء نتيجة تكسير كرات الدم الحمراء بواسطة الريبافيرين وكذلك لا يصلح لهم العلاج الثنائى والذى يتكون من السوفالدى والريبافيرين لنفس السبب.

وقال أما العلاج باستخدام السوفالدى والأوليسيو معا المتوافر حاليا فى مراكز الكبد فلا يصلح أيضا لهؤلاء المرضى لأن الاوليسيو يمنع تمثيل الصفراء فى الكبد بصورة منضبطة فيكون النتيجة ارتفاع فى نسبة الصفراء قليلا مما قد يؤثر على صحة المريض الذى يعانى من ارتفاع نسبة الصفراء قبل العلاج ولذا فإن العلاج الأمثل لهؤلاء المرضى أما باستخدام السوفالدى والدكلانزا الذى سيطرح نهاية شهر سبتمبر أو عقار الهارفونى والذى سيطرح أوائل نوفمبر المقبل.

وأضاف أن على هؤلاء المرضى انتظار العلاج القادم القريب وأخذ الأدوية التى تعمل على تقليل نسبة الصفراء فى الدم ولا خطورة من الانتظار حيث إن هذه الأدوية سوف يتم طرحها خلال شهر من الأن وهذا لا يؤدى إلى تدهور حالتهم الصحية خلال هذه الفترة القصيرة مؤكدا أن الدكلانزا لا تسبب أعراضا جانبية وخاصة ارتفاع نسبة الصفراء حيث إنها لا تؤثر على تمثيل الصفراء فى الكبد وتصل نسب الشفاء باستخدام السوفالدى والدكلانزا لمدة 6 أشهر فى المرضى الذين يعانون من التليف المتقدم إلى 90% فى مرضى التليف المصاحب للصفراء و3 أشهر بالسوفالدى والدكلانزا فى المرضى الذين لا يعانون من التليف.