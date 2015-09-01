د.خالد عمارة يكتب: ما هو مرض بيرثس لمفصل الفخذ؟

مرض بيرثس هو موت العظام التى تكون رأس عظمة الفخذ، ويكون نتيجة انسداد الأوعية الدموية المسئولة عن تغذية هذا الجزء من العظام، وسبب التجلط غير معروف حتى هذه اللحظة لكن هناك عوامل أثبتها الطب ترفع من احتمال إصابة الأطفال بهذا المرض.

ومن هذه العوامل بروتين سى وهو بروتين يشارك فى عملية التجلط وإذابة الجلطات طبيعيا فى جسم الانسان، وجدت الأبحاث أن الكثير من الأطفال المصابين بمرض بيرثيس يعانون من نقص فى هذا البروتين فى الدم، مما يسمح بحدوث جلطات بدون إذابتها.

وأظهرت الأبحاث أن هذا المرض يحدث أكثر فى الأولاد عنه فى البنات، وربما يكون بداية المرض إصابة أو سقوط من أعلى أو التهاب بمفصل الفخذ، لكن هذه العلاقة بين الإصابة وبين مرض بيرثس لا تزال غير أكيدة.

وهذا المرض أكثر حدوثا فى الأطفال الصبيان كثيرى الحركة ومن ذوى النشاط الزائد، كما أنه يحدث فى الأطفال الذين يتعرضون للتدخين السلبى من أهلهم أو الذين يعانون عدم التغذية الصحية، وعادة يحدث هذا المرض فى ناحية واحدة ومن النادر أن يصيب الفخذين.

ويشكو الطفل من ألم أو عرج مع عدم القدرة على الجلوس مربعا أو على الأرض نتيجة تحدد مجال الحركة، ولتقييم هذه الحالات يجب عمل فحص للمريض والإشعات ومتابعة الحالة.

وهذا المرض لا يحتاج إلى علاج فى الأطفال أقل من 6 سنوات، أما فى الأطفال الذين يصابون بهذا المرض بعد سن 8 سنوات فيجب تقييم الإشعات ومجال حركة المفصل، حيث يتم علاجهم جراحيا فى حالة عدم استقرار المفصل أو خروجه عن حق مفصل الحوض أو حدوث خلع جزئى فى المفصل.

>ويكون هدف الجراحة إعادة المفصل إلى داخل مفصل الحوض للسماح بتكوين العظام بطريقة ناعمة طبيعية مما يمنع حدوث خشونة. والهدف الثانى هو علاج القصر الناتج عن التشوه وعن تأثر مركز النمو.

وفى الحالات المتأخرة يمكن علاجها بجراحات إصلاح تشوهات مفصل الفخذ وهى جراحات يتم فيها تغيير شكل رأس عظمة الفخذ ونقل الجزء الخشن بعيدا عن منطقة تحميل الوزن الرئيسية، مما ينقذ المفصل من الخشونة المبكرة.

وجراحات إصلاح تشوه رأس عظمة الفخذ أثبتت نجاح كبير فى هذه الحالات وتضمن للمريض أن يعيش حياة طبيعية ولا يحتاج إلى جراحات تغيير مفصل الفخذ قبل سن الخمسينات أو الستينات.