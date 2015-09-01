أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وصول 7149 طن كيماويات و بضائع لميناء الأدبية بالسويس

Google+ Print
وصول 7149 طن كيماويات و بضائع لميناء الأدبية بالسويس وصول 7149 طن كيماويات و بضائع لميناء الأدبية بالسويس

ميناء السويس

 يستعد ميناء الأدبية اليوم، لاستقبال السفينة اوام بونتاتيس، و على متنها 4500 طن بضائع عامة قادمة من بورسودان و السفينة جو كاشى و على متنها 2649 طن بضائع عامة قادمة من العقبة.

 صرح الربان اشرف المغنى مدير ميناء السخنة ان الميناء يستعد اليوم لاستقبال السفينة ام اس سى ربيكا و على متنها 109 حاوية 20 قدم و 36 حاوية 40 قدم بوزن 3947 طن بضائع عامة قادمة من العقبة .

يشهد ميناء سفاجا اليوم زيادة فى حركة تبادل البضائع و الركاب حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة بريتى يونيفرس و على متنها 31 الف و 500 طن الومنيوم قادمة من امريكا و العبارة امانة و على متنها 209 راكب و 70 سيارة و 19 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 51 شاحنة و 10 راكب .

 يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 522 راكب و 9 شاحنة و 4 سيارة كما تغادر السفينة سينا و على متنها 280 راكب و 15 سيارة و 17 براد و 22 تريلا و 62 طرد سمك .

 يـشهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة الرياض و على متنها 849 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و 83 سيارة متجهة الى ضبا .

 كما شهد ميناء الغردقة بالأمس استقبال العبارة الرياض و على متنها 37 راكب و 12 سيارة كما غادرت العبارة الرياض و على متنها 817 راكب و 83 سيارة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا