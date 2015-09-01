مستشار رئيس الوزراء التركي لـ«الرياض»: نتائج التحقيق في قضية الإساءة للأسرة السعودية ستعلن للرأي العام

أكد طه كينتش مستشار رئيس الوزراء التركي أن الاهتمام بقضية الأسرة السعودية التي تعرضت لموقف مشاجرة مع موظفي جوازات مطار اسطنبول الأسبوع الماضي، صعد لأعلى مستوى في الحكومة التركية ورئاسة الوزراء، ويشهد متابعة خاصة من وزير الداخلية التركي، وسيكون هناك حرص على إنهاء التحقيق في القضية من قبل المدعي العام في أسرع وقت، وسيتم استعراض تصوير الحادثة المسجلة من قبل الأطراف المعنية في المحكمة، وأخذ اقوال المعنيين، ومن ثم ستعلن النتائج للرأي العام لتوضيح الحقائق بشكل كامل، ويأخذ كل طرف حقه القانوني.

وقال كينتش في تصريح ل"الرياض" إن هناك اهتماما كبيرا بالسياح السعوديين وغير السعوديين من مختلف قطاعات الدولة التركية سواء في المطارات أو أي موقع على الأراضي التركية، وفي هذا الصدد وجه وزير الداخلية التركي بمراجعة وتحسين التعامل مع السياح من جميع دول العالم، وخاصة في مطار اسطنبول، وحتى لا يؤثر على الحركة السياحية في تركيا التي تحقق نمواً واضحاً في السنوات الماضية من مختلف سياح العالم.

وشدد على أن هذه القضية تبقى فردية أو يمكن أن تحدث في اي دولة بالعالم، ولن تصل للتأثير على علاقات المملكة بتركيا، التي هي علاقة لها جذور تاريخية ومصالح مشتركة، وتشهد نمواً وزيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين بشكل مستمر على أعلى المستويات، كما أن الأعوام الأخيرة شهدت نمواً كبيراً للتبادل الاقتصادي بين البلدين وبشكل غير مسبوق، وخاصة في جانب الاستثمارات السعودية في تركيا، سواء في العقارات أو مختلف المناشط ذات العلاقة بالسياحة.

ونوه كينتش إلى أن السياح من السعودية وكل العالم مرحب بهم، والأرقام توضح نمواً في أعداد السياح القادمين للمدن التركية، ووصل عددهم في هذا العام قرابة 40 مليون سائح من مختلف دول العالم، وكما أن الخطوط التركية تصل الى سبع محطات سعودية، مؤكداً أنهم مرحب بهم في كل تركيا، وسيجدون التعامل الطيب من جميع الجهات، واذا حدث أي موقف مزعج لهم، فالحقوق محفوظة والقانون مطبق على الجميع، والشرطة تخدم الجميع وتعطيهم حقهم وتكفل لهم بالقانون كل مطالبهم المشروعة مع أي جهة أو أفراد في تركيا، متى ما تم اللجوء لها عند الحاجة.