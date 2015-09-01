محافظ المنيا يشهد ختام فعاليات البرنامج التأهيلي لإعداد رئيس القرية

شهد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، ختام فعاليات البرنامج التأهيلي لإعداد رئيس القرية، والتي نظمها مركز تدريب العاملين، وتنمية مهاراتهم بالمحافظة والتي استمرت على مدار شهر.

استمع المحافظ لمقترحات المتدربين حول تطوير الفرى وتفعيل المجتمع المدني للتنمية من خلال توعية وتدريب وتنشيط مشروعات الجمعيات الأهلية بالقرى وحملات التوعية في المجالات المختلفة وتقديم القوافل الطبية وقوافل الخير وتقديم مشروعات صغيرة للأسر الأكثر إحتياجاً في القرى.

وأشار المحافظ إلى أهمية التدريب المهني للشباب وتأهيلهم للعمل، فضلاً عن تبادل الأفكار والتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم تنفيذها، مؤكداً على عقد دورات تدريبية للشباب لخلق الجيل الثاني ، لتولي مناصب قيادية في المحليات حيث أكد، أن الأمل والخير في الشباب.

أكد المحافظ، على أهمية إعداد رؤساء القرى بشكل جيد موضحًا، أن رئيس القرية هو أساس النجاح للإدارة المحلية في المقام الأول، وفي نفس الوقت هو سبب الكارثة حين يفشل في أداء مهمته.

وقال الدكتور رضا فاروق، إن البرنامج التأهيلي لإعداد رئيس القرية تضمن مفهوم الإدارة المحلية ودورها في تحقيق اللامركزية الإدارية، وكذلك وظيفة رئيس القرية وصلاحياته ومسئولياته والمشكلات الشائعة التي تواجه رئيس القرية والقانون 119 للبناء الموحد وكيفية تطبيقه والجوانب القانونية لمهام رئيس القرية وكذلك الإدارية والمالية وإدارة الأزمات والتعامل معها وأنماط الشخصية وطرق التعامل معها وإعداد ومتابعة خطة التنمية المحلية ودعم اللامركزية.