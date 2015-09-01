أسيوط تستعد لبدء التعداد السكاني 2016 بمركز الفتح

تستعد محافظة أسيوط لبدء التعداد السكاني للمحافظة لعام 2016، وذلك في إطار التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

عقد المهندس جمال عباس، سكرتير عام المحافظة اجتماعًا بممثلي مركز المعلومات والأمن ورئيس الإدارة المركزية لإقليم الوجه القبلي بالجهاز المركزي والشباب والرياضة والصحة والطب البيطري والتخطيط والمديريات الخدمية وذلك بحضور اللواء السيد سعيد سكرتير عام مساعد المحافظة.

وأكد جمال عباس على توفير مقرات للتدريب بكافة مراكز المحافظة وتوفير العمالة اللازمة لبدء التعداد السكاني الذي يتم تنفيذه كل 10سنوات موضحاً أهمية التعداد في توفير بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات.

وطالب السكرتير العام بتقديم كافة أشكال الدعم للقائمين على التعداد مما يساعد على توفير بيانات دقيقة، مشيراً إلى اتخاذ مركز الفتح كنموذج قبل البدء في عمل التعداد العام حيث يتم حصر المنشأت الخاصة والعامة وعدد السكان وذلك لتلافي أي معوقات أثناء تنفيذ التعداد في 2016 على مستوى المحافظة.