أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تعيين الموظفين بأوراق مزورة

Google+ Print
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تعيين الموظفين بأوراق مزورة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تعيين الموظفين بأوراق مزورة

هيئة الرقابة الإدارية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف غموض تعيين بعض الأشخاص بإحدى الجهات السيادية بالدولة بمصوغات تعيين مصطنعة، حيث تم ضبط تشكيل عصابى مكون من بعض موظفى الدولة والمحامى (ق.خ)، قاموا بإيهام بعض المواطنين بامتلاكهم نفوذ لدى المسئولين بتلك الجهة على خلاف الحقيقة والحصول على مبالغ مالية تصل إلى 70 ألف جنيه للفرد الواحد مقابل التعيين. وقد توصلت التحريات إلى استخدامهم محررات رسمية مزورة ضمن مصوغات التعيين واصطناع توقيعات لبعض كبار المسئولين بالدولة. وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا