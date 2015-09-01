القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تعيين الموظفين بأوراق مزورة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف غموض تعيين بعض الأشخاص بإحدى الجهات السيادية بالدولة بمصوغات تعيين مصطنعة، حيث تم ضبط تشكيل عصابى مكون من بعض موظفى الدولة والمحامى (ق.خ)، قاموا بإيهام بعض المواطنين بامتلاكهم نفوذ لدى المسئولين بتلك الجهة على خلاف الحقيقة والحصول على مبالغ مالية تصل إلى 70 ألف جنيه للفرد الواحد مقابل التعيين. وقد توصلت التحريات إلى استخدامهم محررات رسمية مزورة ضمن مصوغات التعيين واصطناع توقيعات لبعض كبار المسئولين بالدولة. وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.