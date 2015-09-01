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رفع 1970 طن مخلفات وإزالة 38 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالقوصية

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رفع 1970 طن مخلفات وإزالة 38 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالقوصية رفع 1970 طن مخلفات وإزالة 38 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالقوصية

نجحت جهود رئاسة مركز ومدينة القوصية، في رفع 1970طن قمامة ومخلفات منها 1205طن بمدينة القوصية و253 طن بقرية المنشأة الكبرى و242 طن بقرية مير و160طن قمامة ومخلفات بقرية فزارة و110طن بقرية بني قرة.

تم إزالة 38حالة تعدى على الأراضي الزراعية منها 3حالات بقرية المنشأة الكبرى و5حالات بقرية فزارة و14حالة بقرية مير و16حالة بقرية بني قرة.

من جانبه أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على مواصلة حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بصفة دورية ويومية بجميع قرى ومراكز المحافظة فضلاً عن استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهتها بكل حسم مشدداً على ضرورة المرور الميداني دورياً لمتابعة ومراقبة ذلك الأمر حفاظاً على سلامة الأراضي الزراعية.

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