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افتتاح موسم الصيد الجديد بالسويس بمشاركة 120 لنش بحري

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افتتاح موسم الصيد الجديد بالسويس بمشاركة 120 لنش بحري افتتاح موسم الصيد الجديد بالسويس بمشاركة 120 لنش بحري

أرشيفية

 افـتتح صباح اليوم، اللواء العربي السروي محافظ السويس ومسئولو الثروة السمكية بالسويس موسم الصيد بخليج السويس لعام 2015 – 2016 بمشاركة120 لانش بحري خاص بالصيد و 78 مركب تعمل بحرفة الجر و82 مركب تعمل بحرف الشنشله و350 فلوكه صغيرة بالإضافة إلى 120 مركب صيد سوف تعمل خارج الخليج .

 قال مجدى الشعيرى عضو مجلس إدارة والمستشار القانونى لجمعية أصحاب السفن الآلية بالسويس أن الموسم أنطلق هذا العام بدون مشاكل والجميع ينصاع للقانون وتعليمات هيئة الثروة السمكية.

 يذكر أن مواسم الصيد خلال السنوات الماضية عقب ثورة 25 يناير شهدت عدد خلفات بين أصحاب السفن الكبيرة والصغير واللانشات بسبب موعد الصيد وتراخيص بعض المراكب للعمل بحرفة الجر الأمر الذى ادي إلى اعتصام بعض الصيادين أمام الديوان العام.

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