خصم 15 يوما من مرتب طبيبين بدمياط لعدم الدقة فى إعداد تقرير طبى

قضت المحكمة التأديبية بدمياط بمعاقبة طبيبين بالخصم 15 يوما من المرتب، لعدم الدقة فى إعداد التقرير الطبى.

وأصدر الحكم برئاسة المستشار شريف صلاح عفيفى، وعضوية المستشار الدكتور وليد محمود ندا والمستشار ماجد شعبان والمستشار إبراهيم قراميط بحضور ممثل النيابة المستشار السيد أبو بكر الصديق وأمانة سر محمد صلاح، حيث عاقبت كلا من "رضا.ن.أ" و"أحمد.ف.م.ع.أ" بخصم أجر (خمسة عشر يوما) من راتبهما.

كما رفضت المحكمة التأديبية بدمياط طعنا على قرار خصم عشرين يوما من الراتب لموظف أهمل فى إجراء الفحص الظاهرى على عبوات اللبن الواردة إلى المدرسة والمخصصة لتغذية التلاميذ، مما ترتب عليه تسليم بعض العبوات التالفة دون عزلها واستبدالها على الفور من مندوب الشركة الموردة، فضلا عن تمكين مراقب التغذية من سحب عينات من تلك العبوات التالفة بالمخالفة للتعليمات.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف صلاح عفيفى، وعضوية المستشار الدكتور وليد محمود ندا والمستشار ماجد شعبان والمستشار إبراهيم قراميط بحضور ممثل النيابة المستشار السيد أبو بكر الصديق وأمانة سر محمد صلاح، حيث رفضت الطعن المقدم من السيد العربى الغضبان.