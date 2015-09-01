بالصور.. تجمهر راغبى الترشح للنواب أمام محكمة الزقازيق

تجمهر عدد من راغبى الترشح لمجلس النواب القادم، أمام مبنى محكمة الزقازيق الابتدائية، لتقديم أوراق ترشحهم للجنة المشكلة من قبل اللجنة العيا للانتخابات.

وسادت حالة من الغضب بين المرشحين بسبب دخول رجال المال ورموز الوطنى إلى داخل المحكمة، بالرغم من قيام بعضهم بالمبيت أمام المحكمة وذلك وسط غياب أمنى للتنظيم.

ويقول القيادى هانى أباظة المرشح المحتمل عن الدائرة الأولى الزقازيق، عن حزب الوفد، إن رجال الحزب الوطنى كالعادة دخلوا إلى داخل المحكمة دون احترام للمرشحين المتواجدين أمام المحكمة.

ويقول العربى الدرس مرشح الدائرة الثالثة بلبيس مستقل، إنه لا يوجد تنظيم وسادت حالة من الفوضى أثناء التقديم للأوراق.

يذكر أن محافظة الشرقية تضم 13 دائرة انتخابية فردية، ولها 30 مقعدا، وسوف تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالشرقية ومقرها محكمة الزقازيق الابتدائية، بتلقى طلبات المرشحين بدءا من الغد ولمدة 12 يوما، وسيتم إعلان الكشوف والطعون خلال 3 أيام عقب الانتهاء من تقديم أوراق الترشح.

تكدس مرشحى البرلمان أمام مجمع محاكم طنطا.. وتكثيف أمنى بمحيط المجمع

توافد مرشحى البرلمان على محكمة المنيا لتقديم أوراق الترشح

مرشحو البرلمان ووكلاؤهم يتوافدون على مقر مجمع محاكم سوهاج

الأحزاب متحفزة لإنجاز برامجها الانتخابية قبل "ماراثون البرلمان".. النور: ننتهى منه خلال أيام ويركز على تعديل قانون الخدمة المدنية.. والوفد: يستهدف تحسين وضع المواطن.. ومستقبل وطن:يساهم فى إشراك الشباب

بالفيديو.. خناقة بالأيدى وتراشق بالألفاظ بين مرشحى البرلمان بسبب أسبقية الحجز أمام محكمة الجيزة

الآن.. تعرف على خريطة محافظات المرحلة الأولى والثانية لانتخابات البرلمان