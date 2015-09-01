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بالصور.. تجمهر راغبى الترشح للنواب أمام محكمة الزقازيق

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بالصور.. تجمهر راغبى الترشح للنواب أمام محكمة الزقازيق بالصور.. تجمهر راغبى الترشح للنواب أمام محكمة الزقازيق
تجمهر عدد من راغبى الترشح لمجلس النواب القادم، أمام مبنى محكمة الزقازيق الابتدائية، لتقديم أوراق ترشحهم للجنة المشكلة من قبل اللجنة العيا للانتخابات.

وسادت حالة من الغضب بين المرشحين بسبب دخول رجال المال ورموز الوطنى إلى داخل المحكمة، بالرغم من قيام بعضهم بالمبيت أمام المحكمة وذلك وسط غياب أمنى للتنظيم.

ويقول القيادى هانى أباظة المرشح المحتمل عن الدائرة الأولى الزقازيق، عن حزب الوفد، إن رجال الحزب الوطنى كالعادة دخلوا إلى داخل المحكمة دون احترام للمرشحين المتواجدين أمام المحكمة.

ويقول العربى الدرس مرشح الدائرة الثالثة بلبيس مستقل، إنه لا يوجد تنظيم وسادت حالة من الفوضى أثناء التقديم للأوراق.

يذكر أن محافظة الشرقية تضم 13 دائرة انتخابية فردية، ولها 30 مقعدا، وسوف تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالشرقية ومقرها محكمة الزقازيق الابتدائية، بتلقى طلبات المرشحين بدءا من الغد ولمدة 12 يوما، وسيتم إعلان الكشوف والطعون خلال 3 أيام عقب الانتهاء من تقديم أوراق الترشح.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


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