"صحة الإسكندرية": الكشف الطبى على راغبى الترشح للنواب فى 3 مستشفيات

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، عن استعدادها للبدء فى توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم بدءا من اليوم.

وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الكشف الطبى على المرشحين يتم فى ثلاثة مستشفيات بمحافظة الإسكندرية، هى مستشفى شرق المدينة ومستشفى القبارى ومستشفى رأس التين العام خلال ساعات العمل المسائية يوميا من الساعة الثانية وحتى السابعة مساء يوميا.

وأوضح "حجازى" أن على المرشح أن يسجل بياناته من خلال الموقع الإلكترونى للمجالس الطبية المتخصصة ليطبع الخطاب الموجه للمستشفى، ثم يتوجه إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى فى الموعد والتاريخ المختار، وذلك مقابل سداد رسوم 2850 جنيها.

وأضاف حجازى أنه سيتم عمل كشف طبى كامل وأخد عينة دم وبول لتحليلها بعمل صورة دم كاملة ووظائف كلى وكبد وكشف للمخدرات والمسكرات، على أن يتم تسليم النتائج للمرشحين خلال 72 ساعة، كما يتم إرسال نسخة إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد حجازى أنه بناء على تعليمات اللجنة العليا للانتخابات فإن المرشحين الذين سبق لهم عمل الكشف الطبى لن يحتاجوا لإعادته مرة أخرى.

كان وكيل الوزارة قد عقد اجتماعا أمس مع مدير القومسيون الطبى العام بالإسكندرية ومديرة إدارة المعامل، وتم التنسيق مع مديرى المستشفيات الثلاثة لتقديم الخدمة بأفضل صورة ممكنة مشاركة من القطاع الصحى بالإسكندرية فى تنفيذ الاستحقاق الانتخابى الأخير من خارطة الطريق التى جاءت بها ثورة 30 يونيو.

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