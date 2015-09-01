حملات لمديريتى تموين الإسكندرية والمنيا لضبط السلع التموينية الفاسدة

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط كل من محمد ش ا ى 40 سنة المدير المسئول عن مخازن لحيازته وعرضه للبيع عدد " 100 " جوال من الكركدية زنة الجوال "25 " كجم بإجمالى وزن "2.500 " طن عدد ""10" جوال من مخلفات العطارة زنة الجوال "50 " كجم بإجمالى وزن "500 " كجم عدد "6 " جوال من البهارات زنة الجوال "50 " كجم بإجمالى وزن " 300 "كجم بلغ إجمالى المضبوطات "3.300" طن جميعها بدون بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط هانى ا ح 39 سنة المدير المسئول عن شركة بسكويت لاستخدامه عدد " 3 " جوال من هوالك ومرتجعات البسكويت الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى وزن " 150 " كجم – عدد "500 "كرتونة من البسكويت بكل واحدة "144" عبوة بإجمالى عدد " 72000 " عبوة بسكويت منتج نهائى غير مطابق للمواصفات، عدد "25 " جوال من الدقيق الفاخر بإجمالى وزن "1.250 "طن عدد " 15 " جوال من السكر بإجمالى وزن " 750 " كجم – عدد "20 " كرتونه من الشورتنج بإجمالى وزن "500 " كجم – عدد "50 " كجم بودرة كاكاو.

وتمكن الضباط من ضبط عمران ر ع ع 40 سنة المدير المسئول عن محل جزارة لحيازته وعرضه للبيع عدد " 20 " كجم من اللحوم المستوردة داخل عبوات بدون ثمة بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم ضبط فرج خ ل 57 سنة صاحب محل لحيازته وعرضه للبيع عدد 2 أسطوانة غاز بوتاجاز منزلية مدعمه سعة 12.50 كجم واستخدامها فى تعبئة أسطوانات الفيتا الصغيرة غير المطابقة للمواصفات "بدون ترخيص"، كما تم ضبط عدد "2 " أسطوانة فيتا صغيرة دون مراعاة اشتراطات الأمن والحريق.

كما تمكنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم التابعة لمديرية الطب البيطرى بالمنيا من ضبط عدد 6 قضايا لحوم فاسدة بدائرة بندر ملوى خلال الحملة التفتيشية المكبرة التى نظمتها المديرية على أسواق عرض وتجارة اللحوم بالتعاون مع مباحث التموين قطاع جنوب.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، أنه تم ضبط عدد 5 قضايا لحوم فاسدة بوزن 184 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمى متنوعة ما بين (لحوم ـ فراخ مطهية غير صالحة ـ لحوم مفرومة ـ كبده مجمده ـ اسماك مجمدة ـ سجق) بالإضافة إلى 5 كجم من اللحوم ذبح خارج المجزر.

من جانبه وجه المحافظ بضرورة استمرار مثل هذه الحملات حرصاً على سلامة المواطنين والصحة العامة وضبط المعروض فى الأسواق من لحوم وسلع غذائية مؤكداً على ضرورة التصدى بكل حزم للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.