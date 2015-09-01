رجب حميده يتقدم بأوراق ترشحه لإنتخابات مجلس النواب عن دائرة قسم شرطة عابدين

قال رجب حميدة عضو حزب مصر العروبة الديمقراطى، إنه تقدم اليوم بأوراق ترشحه عن الدائرة 16، التى تضم أقسام شرطة عابدين قصر النيل والموسكى.

وأضاف حميدة ، أن نسبة مشاركة الناخبين فى عملية الاقتراع البرلمانى لا تقل عن 50%، حيث إن الشعب سيشهد العرس الديمقراطى المكمل لانتهاء خارطة الطريق وهذا الاستحقاق انتظره المواطنون منذ 3 سنوات. وأوضح حميدة أن مصر تحتاج فى المرحلة المقبلة إلى المخلصين المتخصصين من أبنائها لاستقرار أوضاع البلاد، وينبغى أن ندفع بدخول الكوادر إلى مجلس النواب القادم، من أجل مراقبة السلطة التنفيذية والمشاركة فى التشريعات.