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مجلس الوزراء اليمني يشيد بحملة التبرع وجهود الإمارات لإعادة الاستقرار

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مجلس الوزراء اليمني يشيد بحملة التبرع وجهود الإمارات لإعادة الاستقرار مجلس الوزراء اليمني يشيد بحملة التبرع وجهود الإمارات لإعادة الاستقرار

أشاد مجلس الوزراء اليمني ليلة أول من أمس، بحملة «عونك يا يمن» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن وتقديم المساعدة لأكثر من 10 ملايين شخص تأثرت أوضاعهم نتيجة الأزمة التي يشهدها البلد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المجلس أعرب خلال اجتماعه عن شكره وتقديره إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاقها الحملة، مثمنا جهود الدولة ودعمها المستمر لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

وتأتي حملة «عونك يا يمن» التي تستمر مدة شهر لحشد الدعم لصالح برامج ومشاريع الهيئة الموجهة للمتأثرين من الأحداث في اليمن وتخفيف معاناتهم، ضمن قافلة العطاء والدعم للأشقاء في اليمن، فيما تعكس التزام دولة الإمارات بمسؤولياتها وحرصها الشديد على سلامة اليمنيين، إلى جانب كونها تعزيزا للدور الإنساني الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحة اليمنية.

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