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إطلاق الموسم الجديد من "افتح يا سمسم" اليوم

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إطلاق الموسم الجديد من "افتح يا سمسم" اليوم إطلاق الموسم الجديد من "افتح يا سمسم" اليوم

احتفلت اليوم «تو فور 54» بالإطلاق الرسمي للموسم الجديد من برنامج الأطفال الترفيهي والتعليمي "افتح يا سمسم" وذلك بعد غياب استمر 25 عاماً. وحضر الحفل شخصيات قيادية تربوية وإعلامية وألقت معالي أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم كلمة عن أهمية عودة هذا البرنامج والقيمة الكبيرة التي يشكلها للأطفال والناشئة في مختلف جوانب حياتهم، مشيرة إلى أن البرنامج يشكل رحلة اكتشاف لإمكانيات ومهارات جيل المستقبل. ونشر برنامج "افتح يا سمسم" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لقطات ومقاطع من الحفل في تغطية مباشرة لهذا الحدث.

ويتم إطلاق الحلقات الأولى للبرنامج في هذا الأسبوع في حلة جديدة وأفكار عصرية ومضمون يناسب أطفال اليوم ويتماشى مع تطور منهج وسرعة الحياة الحديثة.

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