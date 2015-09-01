جيش الاحتلال الإسرائيلى يغلق معبر "إيرز" مع غزة بشكل مفاجىء

غزة / أ ش أ /

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم (الثلاثاء) بشكل مفاجىء معبر "ايرز" (بيت حانون) المخصص لعبور الأفراد شمال قطاع غزة وسمحت بمرور الحالات الإنسانية فقط.

>وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال حدد الإغلاق حتى الساعة الـ10 صباحا وقد يتم بعدها فتح المعبر.

>وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة ذكرت أن صافرات الإنذار دوت صباح اليوم فى مدينة عسقلان الساحلية شمال قطاع غزة بدعوى إطلاق صواريخ من القطاع.

>ورجحت مصادر عسكرية إسرائيلية أن يكون مسلحون من قطاع غزة قد حاولوا إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه الأراضى الإسرائيلية ولكنها سقطت فى شمال القطاع.

>و من ناحية اخرى هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الثلاثاء منزل الأسير الفلسطينى المحرر الذى تم اعتقاله، مجدى رجا أبوالهيجا فى منطقة الهدف بمخيم جنين.

>وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال هدمت وجرفت المنزل بالكامل، قبل أن تنسحب صباح اليوم من مخيم ومدينة جنين، مخلفة دمارا وخرابا فى عدة منازل مجاورة لمنزل أبوالهيجاء.

>وأشارت المصادر إلى أنه تم حرق منزلين بعد قصفهما بصواريخ "الانيرجا"، وتدمير أسوار عدة منازل، وقطع التيار الكهربائى بالكامل عن مخيم جنين وواد برقين ومقر حرش السعادة وقرية كفردان، أثناء عملية الاقتحام والتدمير.

>كما تم خلال العملية العسكرية، دهس الفتى إسلام ضبايا من قبل سيارة عسكرية، واعتقال الشاب مجدى أبوالهيجا، ونجله صهيب، وشقيقه علاء، واحتجاز والدته لساعات.

>وفى القدس، استولى مستوطنون إسرائيليون فجر اليوم على منزل فلسطينى بحى بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة ملكيتهم له.

>وذكرت مصادر أن المنزل يعود لعائلة سرحان، ويقع بمحاذاة البناية التى تم الاستيلاء عليها الأسبوع الماضي، وتعود للعائلة ذاتها، والمكونة من خمسة طوابق.

>وتهدد الجماعات الاستيطانية بالاستيلاء على المزيد من المنازل فى الحى المذكور، فى الوقت الذى يطالب فيه الأهالى الجهات المسئولة بمحاسبتهم، بعد وضع اليد على عدد كبير من منازلهم فى الآونة الأخيرة.

>وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى المواطنة الفلسطينية سماح سرحان، والشابين: ماهر سرحان وعمار عايد، خلال مواجهات عنيفة شهدها الحي، بعد الاستيلاء على المنزل، واقتادتهم إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف فى المدينة.

>وقد استخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة، واعتدت على المواطنين بالهراوات، وألقت قنابل الغاز المسيلة للدموع، قبل اعتقالها الفلسطينيين الثلاثة.

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