حركة الشباب يهاجمون قاعدة للاتحاد الافريقى فى الصومال

> اعلن مسؤولون وشاهد عيان ان حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة شنوا تفجيرا انتحاريا صباح اليوم الثلاثاء ضد قاعدة للاتحاد الافريقى واقتحموا القاعدة بعد ذلك.

ولم يتحدث الجانبان عن خسائر اذ ذكر بيان حركة الشباب ان افراد القوة التابعة للاتحاد الافريقى (اميصوم) فروا من القاعدة الواقعة فى منطقة جانال التى تبعد نحو 80 كلم جنوب غرب مقديشو فى منطقة شابيل.

ويقول خبراء ان جنودا من بوروندى كانوا يتمركزون فى هذه القاعدة.

وصرح القائد العسكرى الصومالى فى المنطقة محمد شيرى ان "انفجارا قويا حدث وجرت معارك فى داخل قاعدة اميصوم فى جانال. ليس لدينا تفاصيل لكننا سمعنا ان الشباب هاجموا القاعدة".

واوضح شاهد عيان ان حركة الشباب تمكنوا من دخول القاعدة. واضاف هذا الشاهد الذى يدعى على معلم يوسف ان "معارك طاحنة جرت بعدما صدم انتحارى سيارته بالمعسكر". وتابع "رأيت مقاتلين مدججين بالسلاح يهتفون الله اكبر ويدخلون الى المعسكر باعداد كبيرة".

واكدت حركة الشباب فى بيان مقتضب انها شنت هذا الهجوم. وقالت ان "المجاهدين استولوا على القاعدة بعد هجوم شنه انتحارى وفرار العدو".

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