تونس تحتل المرتبة 76 دوليا فى مؤشر السلام.. والكويت الاكثر استقرارا

احتلت تونس المرتبة 76 دوليا فى مؤشر السلام للعام 2015 الذى يعده المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس". وقال التقرير إن أربعة نقاط فى العالم شهدت استقرارا هذا العام وهى أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب الصحراء الإفريقية وأمريكا الوسطى مقابل توتر فى باقى مناطق العالم وأساسا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية وروسيا.

وأكد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر الأكثر تضررا من الاضطرابات السياسية والصراعات وعلى رأسها العراق وسوريا وليبيا واليمن.

وعلى صعيد الدول العربية، صنفت قطر أكثر الدول استقرارا لتحتل المرتبة 30 دوليا تبعتها الكويت بالمرتبة 33 والإمارات فى المرتبة 49 والأردن فى المرتبة 71 وعمان فى المرتبة 74 وتونس فى المرتبة 76.

ويأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار عدة عوامل لتحديد مؤشر السلام وتتمثل أساسا فى العنف وجرائم القتل والصراعات والعلاقات الخارجية والضحايا بسبب صراعات داخلية ومدى تدخل قوات السلام الأممية وتداعيات الإرهاب بالإضافة إلى عوامل الأمن والصراعات السياسية واللاجئين.