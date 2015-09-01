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زوارق إسرائيلية تستهدف قوارب لصيادين فلسطينيين فى بحر غزة

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زوارق إسرائيلية تستهدف قوارب لصيادين فلسطينيين فى بحر غزة زوارق إسرائيلية تستهدف قوارب لصيادين فلسطينيين فى بحر غزة
استهدفت زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء ، بنيران رشاشاتها الثقيلة مراكب صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن جنود البحرية الإسرائيلية هاجموا مراكب الصيادين ، أثناء وجودها فى المساحة المسموح الصيد بها قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب المدينة بوابل من الرصاص ، ما أدى إلى إعطاب أحد مراكب الصيد ، ونجاة من كان على متنه من الإصابة بالرصاص ، واضطرارهم للهروب إلى شاطئ البحر.
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