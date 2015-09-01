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مقتل وإصابة 14 جنديا بالقوات الخاصة الليبية خلال اشتباكات بنغازى

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مقتل وإصابة 14 جنديا بالقوات الخاصة الليبية خلال اشتباكات بنغازى مقتل وإصابة 14 جنديا بالقوات الخاصة الليبية خلال اشتباكات بنغازى

طرابلس /أ ش أ/

لقى أربعة جنود بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" ببنغازى مصرعهم وأصيب 10 آخرون خلال الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمحاور القتال المختلفة بمدينة بنغازى خلال شهر أغسطس الماضي.
>وقال العقيد ميلود الزوي، متحدث القوات الخاصة الليبية "الصاعقة"، فى تصريح صباح اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أربعة جنود بقوات الصاعقة لقوا مصرعهم وأصيب عشرة آخرون خلال اشتباكات عنيفة مع أنصار الشريعة بمحاور القتال بوعطنى والصابرى والليثى بمدينة بنغازى خلال شهر أغسطس الماضي، لافتا إلى أن قوات الصاعقة تقوم بعمليات اختراق لكافة مواقع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وتكبدهم خسائر كبيرة فى الأفراد والعتاد.
>وأضاف أن إصابات الجنود تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، لافتا إلى أن ثمانية جنود قدمت لهم الإسعافات الاولية وهناك حالتان تحت الرعاية الطبية.
>وأوضح الزوى أن قوات الجيش بمساعدة القوات الخاصة تتقدم فى كافة محاور القتال بمدينة بنغازي
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