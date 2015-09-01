ازدحام ومشادات في أول أيام التقديم للانتخابات البرلمانية بقنا



> شهد مقر لجنة تلقى طلبات أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية بمحكمة قنا الإبتدائية ازدحاماً منذ الساعات الأولى من فتح باب الترشح، فيما شهدت المنطقة المحيطة بالمحكمة تواجد أمنى مكثف لتأمين المحكمة فيما شهدت صالة تلقى الطلبات مشادات كلامية بين المتقدمين بأوراق الترشيح بسبب أولوية الجلوس على المقاعد لحجز رقم متقدم فى كشف المرشحين.

> ومن ناحيته شدد المستشار جمال على موسى رئيس المحكمة على الحضور بضرورة الألتزام بالهدوء والأماكن المخصصة لهم للعمل على تيسير عملية تقديم أوراقهم مشيرا أنه لن يتم إستلام الأوراق غير المستوفية و الخاصة بالترشيح.

> وفى سياق موازي تفقد اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا المحكمة والصالة المخصصة بالتقدم للجنة الأنتخابات مشددا على القوات المكلفة بالتأمين بضرورة رفع درجة التأمين وضبط أى شخص يحاول إعاقة التقديم

> كما شهدت المحكمة إقبالا كبيرا من قبل نواب الوطنى.