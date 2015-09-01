أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ازدحام ومشادات في أول أيام التقديم للانتخابات البرلمانية بقنا

Google+ Print
ازدحام ومشادات في أول أيام التقديم للانتخابات البرلمانية بقنا ازدحام ومشادات في أول أيام التقديم للانتخابات البرلمانية بقنا

1 سبتمبر 2015 | 10:42 صباحاً


> شهد مقر لجنة تلقى طلبات أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية بمحكمة قنا الإبتدائية ازدحاماً منذ الساعات الأولى من فتح باب الترشح، فيما شهدت المنطقة المحيطة بالمحكمة تواجد أمنى مكثف لتأمين المحكمة فيما شهدت صالة تلقى الطلبات مشادات كلامية بين المتقدمين بأوراق الترشيح بسبب أولوية الجلوس على المقاعد لحجز رقم متقدم فى كشف المرشحين.
> ومن ناحيته  شدد المستشار جمال على موسى رئيس المحكمة على الحضور بضرورة الألتزام بالهدوء والأماكن المخصصة لهم للعمل على تيسير عملية تقديم أوراقهم مشيرا أنه لن يتم إستلام  الأوراق غير المستوفية و الخاصة بالترشيح.
> وفى سياق موازي  تفقد اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا المحكمة والصالة المخصصة بالتقدم للجنة الأنتخابات مشددا على القوات المكلفة بالتأمين بضرورة رفع درجة التأمين وضبط أى شخص يحاول  إعاقة التقديم
> كما شهدت المحكمة إقبالا كبيرا من قبل نواب الوطنى.

2015-09-01

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا