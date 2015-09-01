الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن دائرة 6 أكتوبر

تقدم الدكتور أيمن ابوالعلا عضو مجلس الشعب السابق والأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار للانتخابات البرلمانية عن دائرة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات عن حزب المصريين الأحرار بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية .

وقال ابوالعلا فى تصريحات صحفية له اليوم أن هذا البرلمان سيكون الأهم فى تاريخ مصر لأنه مقبل على ثورة تشريعية خاصة مع توسيع صلاحيات كبيرة لمجلس النواب وهو مايلقى العبء على المرشحين والناخبين فى اختيار الأفضل والأجدر بتمثيلهم تحت قبة البرلمان .

واستنكر ابوالعلا سوء التنظيم الذى شهده اليوم الأول من تقديم أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية