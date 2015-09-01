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أبو غبان ومحمد محمود مرشحا حزب مستقبل وطن لمقاعد الفردى بالسويس

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أبو غبان ومحمد محمود مرشحا حزب مستقبل وطن لمقاعد الفردى بالسويس أبو غبان ومحمد محمود مرشحا حزب مستقبل وطن لمقاعد الفردى بالسويس
أعلن حزب مستقبل وطن بالسويس عن اختيار مصطفى أبو غبان ومحمد محمود مرشحين للحزب على المقاعد الفردية لانتخابات النواب القادمة.

وقال مصدر مسئول بالحزب لـ"اليوم السابع" إن المرشحين قاما بالتوقيع على استمارات الانضمام للحزب فى وقت متأخر مساء أمس الاثنين، وتم إصدار خطاب رسمى لهم يفيد بترشحهم عن الحزب من أجل تقديمه للجنة تلقى طلبات الترشح.

وأضاف المصدر أن اختيار المرشحين جاء بعناية وباختيار الأعضاء، موضحا أن مصطفى أبو غبان يعمل فى المجال التجارى وله تاريخ سياسى معروف بالمحافظة ومحمد محمود أحد الوجوه السياسية الجديدة ويملك شركة للتخليص الجمركى ويرأس إحدى الجمعيات الأهلية.

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