رئيس اللجنة العليا بالمنوفية: 5 مرشحين تقدموا بأوراقهم حتى الآن

بدأت منذ قليل اللجنة العليا بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشارصبرى البنا رئيس اللجنة العليا بالمحافظة، والمستشار وائل عمران والمستشار أيمن فؤاد والمستشار عبد الفضيل قنصوة، فى تلقى أوراق المرشحين لمجلس النواب.

وشهدت المحكمة وسط تواجد أمنى مكثف من قبل مديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية، واللواء أحمد عتمان نائب مدير الأمن، والعقيد جمال حافظ قائد حرس المحاكم على مستوى المحافظة، والمقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، حيث تم عمل كردون أمنى حول المحكمة، وانتشار مكثف لضباط البحث الجنائى ومخبرى الشرطة السريين وسط النواب وأنصارهم خوفا من اندساس أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الشغب وسط هذه الجموع.

فى سياق متصل قام اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية بتفقد قاعة المحكمة ووجه الضباط إلى اليقظة التامة فى متابعة تأمين المحكمة من الداخل والخارج.

من جانبه، أكد المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة العليا بمحافظة المنوفية، أن اللجنة سوف تقوم بعملها من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا حتى نهاية فتح باب الترشيح.

وأكد عمران أن 5 أعضاء تقدموا بأوراق ترشحهم منذ فتح باب الترشح وحتى الآن، موضحًا أن المرشحين هم محمد فارس مرشح عن حزب المحافظين، وأيمن معاذ مستقل، وقدرى جعفر فرد المصريين الأحرار، وعلى المسيدى المصريين الأحرار، ومحمود ريش المصريين الأحرار.



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