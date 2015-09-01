لو ضحكتك مش عاجباك.. بالكمبيوتر احصل على الابتسامة التى تفضلها

أكد الدكتور طارق صلاح أستاذ التركيبات بطب عين شمس رئيس الأكاديمية الدولية لتجميل الأسنان أنه تم تدريب الأطباء على تقنية جديدة وهى استخدام الكمبيوتر الرقمى فى تجميل الأسنان "Digital smile design"..

وقال إنه يتم عمل تصميم مسبق قبل بداية العلاج للأسنان الأمامية ويتم إنتاج نوع من التركيبات للمريضة قبل بداية العلاج الفعلى، حيث يعتبر بمثابة تجربة للتصميم يمكن أن نؤسس خطة علاج لتجميل الفم كله من خلالها موضحا أنه فى حالات معينة يمكن علاج الشفايف أيضا من خلال فريق عمل متكامل، بحيث يتم علاج الفم بأكملة والحالة يتم تحويلها من تخصص لآخر بترتيب معين حسب خطة العلاج..

وأشار أنه يمكن أن الاستعانة بجراح لتجميل الشفايف والمتخصص فى هذه العمليات ومن خلال هذه التجربة يمكن أن نصل إلى تصميم نهائى توافق علية المريضة موضحا أنه يمكن أن يقوم الرجال أيضا بمثل هذه العمليات من خلال هذه التقنية بحيث يمكن تصورها ونأخذ موافقة المريض قبل العملية النهائية ويرى المريض نفسه بهذا التصميم للموافقة عليه كل هذا من خلال الكمبيوتر، وكل شىء يتم تصميمه بالكمبيوتر ويتم إنتاج التركيبات من خلال التصميم الموجود على الكمبيوتر.

وأضاف نحاول إدخال هذه التقنية الجديدة فى مصر فى معظم العيادات الخاصة وهى تقنية مكلفة جدا وهى تشمل عدة خطوات وهى طريقة لتنفيذ القشور الخزفية ولكن بطريقة تعتمد على برامج من خلال الكمبيوتر مثلها مثل الفوتوشوب للوصول إلى أكثر شكل جمالى بالنسبة للمريضة.