أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ السويس يطالب مديري المدارس بسرعة تسليم الكتب المدرسية

Google+ Print
محافظ السويس يطالب مديري المدارس بسرعة تسليم الكتب المدرسية محافظ السويس يطالب مديري المدارس بسرعة تسليم الكتب المدرسية

طالب اللواء العربي السروي، محافظ السويس، كل مديري مدارس المحافظة سرعة التوجه إلى المخازن لاستلام الكتب و تسليمها إلى الطلاب، مشدداً على ضرورة الانتهاء من عملية تسليم كل طالب كتبه قبل حلول العام الدراسى الجديد 2015 / 2016.

كان اللواء السروي، تفقد أقسام المخازن واطلع على سجل الوارد من الكتب التي بلغت نسبة ورودها 80 % من إجمالي الكتب المطلوبة، مؤكدًا وصول النسبة المتبقية قبل حلول منتصف سبتمبر القادم.

وقام السروي بالمرور على عدد من مدارس إدارة شمال للاطمئنان على اتمام كافة استعدادات العام الدراسى الجديد و منها مدرسة فيصل الإعدادية بنات، حيث أشاد هناك بحركة العمل داخل المدرسة بتعاون كل العاملين بها استعدادًا للعام الدراسي المقبل و أعطى تعليماته إلى عبد الحافظ وحيد مدير التعليم بتقديم كافة أوجه الدعم للمدرسة ولكل المدارس التى تتعثر فى بعض الاحتياجات الضرورية و أهمها مقاعد الفصول والسبورات ودورات المياه لافتًا إلى أهمية تهيئة المدرسة وكل أركانها لتكون فى أبهى صورها عند استقبال الطلاب فى اليوم الأول للدراسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا