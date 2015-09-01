محافظ السويس يطالب مديري المدارس بسرعة تسليم الكتب المدرسية

طالب اللواء العربي السروي، محافظ السويس، كل مديري مدارس المحافظة سرعة التوجه إلى المخازن لاستلام الكتب و تسليمها إلى الطلاب، مشدداً على ضرورة الانتهاء من عملية تسليم كل طالب كتبه قبل حلول العام الدراسى الجديد 2015 / 2016.

كان اللواء السروي، تفقد أقسام المخازن واطلع على سجل الوارد من الكتب التي بلغت نسبة ورودها 80 % من إجمالي الكتب المطلوبة، مؤكدًا وصول النسبة المتبقية قبل حلول منتصف سبتمبر القادم.

وقام السروي بالمرور على عدد من مدارس إدارة شمال للاطمئنان على اتمام كافة استعدادات العام الدراسى الجديد و منها مدرسة فيصل الإعدادية بنات، حيث أشاد هناك بحركة العمل داخل المدرسة بتعاون كل العاملين بها استعدادًا للعام الدراسي المقبل و أعطى تعليماته إلى عبد الحافظ وحيد مدير التعليم بتقديم كافة أوجه الدعم للمدرسة ولكل المدارس التى تتعثر فى بعض الاحتياجات الضرورية و أهمها مقاعد الفصول والسبورات ودورات المياه لافتًا إلى أهمية تهيئة المدرسة وكل أركانها لتكون فى أبهى صورها عند استقبال الطلاب فى اليوم الأول للدراسة.