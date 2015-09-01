تكدس المرشحين القدامى والجدد ​للبرلمان ​أمام لجنة تلقي الطلبات بالمنيا

توافد​​ العشرات من المرشحين القدامى والجدد أمام مقر لجنة تلقى طلبات المرشحين لانتخابات​​ البرلمان، قبل بدء تلقي الطلبات بعدة ساعات، وشهد محيط مجمع محكمة المنيا​ ​الإبتدائية تجمع أعداد كبيرة من المرشحين وسط تشديد أمني بمحيط المحكمة.

> وقد تلاحظ أن المرشحين القدامى كانوا من أوائل​ ​المتقدمين اليوم والمنتظرين أمام اللجنة قبل بدء تلقى الطلبات. ​

> ​من جهة أخرى قال المستشار عبد الرحمن مرزوق، رئيس ​​اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب، أنه من حق المستبعدين من قوائم الإنتخابات أن يتقدموا بأوراق ترشح جديدة، أما الذين تقدموا​​بالفعل قبل ذلك وقاموا بتسديد الرسوم وإجراء الكشف الطبي عليهم وتم إدارج أسمائهم بكشوف​​المرشحين النهائية، فعليهم تقديم طلب ترشح فقط، وعلي كل مرشح أن يقوم بتقديم إفادة​​ بحسابه في البنك ومن قام بغلق حسابه وفتح حساب جديد من المتقدمين سابقاً أن يقدم إفادة​ ​بذلك وفى ذات السياق قال المستشار أسامة السمان نائب​ ​رئيس لجنة تلقى الطلبات ،أن اللجنة ستبدأ أعمالها منذ التاسعة صباحا وحتى​ ​الخامسة بعد ظهر اليوم ولمدة 12 يوماً، لافتاً إلى أنه من يتقدم بطلب الترشح يكنله الأولية فى الحصول على الرمز الإنتخابى ، وليس هناك فرق بين مرشح سابق ومرشح​ ​جديد.