توافد العشرات من المرشحين القدامى والجدد أمام مقر لجنة تلقى طلبات المرشحين لانتخابات البرلمان، قبل بدء تلقي الطلبات بعدة ساعات، وشهد محيط مجمع محكمة المنيا الإبتدائية تجمع أعداد كبيرة من المرشحين وسط تشديد أمني بمحيط المحكمة.
> وقد تلاحظ أن المرشحين القدامى كانوا من أوائل المتقدمين اليوم والمنتظرين أمام اللجنة قبل بدء تلقى الطلبات.
> من جهة أخرى قال المستشار عبد الرحمن مرزوق، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب، أنه من حق المستبعدين من قوائم الإنتخابات أن يتقدموا بأوراق ترشح جديدة، أما الذين تقدموابالفعل قبل ذلك وقاموا بتسديد الرسوم وإجراء الكشف الطبي عليهم وتم إدارج أسمائهم بكشوفالمرشحين النهائية، فعليهم تقديم طلب ترشح فقط، وعلي كل مرشح أن يقوم بتقديم إفادة بحسابه في البنك ومن قام بغلق حسابه وفتح حساب جديد من المتقدمين سابقاً أن يقدم إفادة بذلك وفى ذات السياق قال المستشار أسامة السمان نائب رئيس لجنة تلقى الطلبات ،أن اللجنة ستبدأ أعمالها منذ التاسعة صباحا وحتى الخامسة بعد ظهر اليوم ولمدة 12 يوماً، لافتاً إلى أنه من يتقدم بطلب الترشح يكنله الأولية فى الحصول على الرمز الإنتخابى ، وليس هناك فرق بين مرشح سابق ومرشح جديد.
تكدس المرشحين القدامى والجدد للبرلمان أمام لجنة تلقي الطلبات بالمنيا
توافد العشرات من المرشحين القدامى والجدد أمام مقر لجنة تلقى طلبات المرشحين لانتخابات البرلمان، قبل بدء تلقي الطلبات بعدة ساعات، وشهد محيط مجمع محكمة المنيا الإبتدائية تجمع أعداد كبيرة من المرشحين وسط تشديد أمني بمحيط المحكمة.