«الإسكان» تحذر من النصب بإسمها على المواطنين بدعوى تخصيص وحدات سكنية بمقابل مادي

تحذر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من التحايل والتزوير بإسمها، عن طريق بعض الأشخاص غير الشرفاء، وذلك بعدما تم ضبط إحدى الأوراق المزورة بإسم الوزارة، وتم تسليمه للإدارة العامة للأمن بالوزارة والإدارة العامة لشرطة التعمير وجهات التحقيق المختصة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم ” الثلاثاء “، أنه تم ضبط ورقة مزورة بإسم الوزارة، مع أحد المواطنين، منذ عدة أيام، وذلك إستغلالا لحاجة بعض المواطنين لوحدات سكنية، لذا تهيب الوزارة بجميع المواطنين عدم التعامل مطلقا مع أى جهة بخلاف الوزارة، وإدارتها المختصة، والموقع الالكتروني للوزارة فقط.

وأضاف البيان : ” هناك جهات مسئولة عن فرز الطلبات فقط وهى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وبنك التعمير والإسكان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ولا علاقة لأى مواطن بتخصيص الوحدات “.

وطالب البيان جميع المواطنين بعدم التعامل مع أى شخص يتحدث بإسم وزارة الإسكان، حفاظا على أموالهم، حيث يقوم البعض بطلب مبالغ مالية مقابل الوساطة لتخصيص وحدات سكنية، من أية مشروعات تنفذها الوزارة أو الجهات التابعة لها، بجانب تزوير مكاتبات متعلقة بالتخصيص.

وشدد البيان على أن الوزارة تحتفظ بحقها القانوني، حال ضبط أى من هؤلاء الأشخاص.