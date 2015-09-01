محاكمة 67 إخوانيًا بتهمة اقتحام ديوان محافظة سوهاج

تستأنف اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات سوهاج، محاكمة المتهمين فى أحداث اقتحام مبنى ديوان المحافظة والمتهم فيها 67 إخوانيًا بينهم 10 محبوسين من جماعة الإخوان الإرهابية، و تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز رئيس الدائرة.

و وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم بأنهم فى 6 يوليو 2013 بدائرة قسم ثان سوهاج انضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وأوضحت النيابة أن المتهمين من الأول وحتى الستين استخدموا القوة والتهديد والترويع، بعد أن قاموا بالتجمهر بقصد تعطيل وسائل النقل البرية وتخريب الأموال والممتلكات العامة حاملين أسلحة نارية، وقاوموا قوات الأمن بسوهاج واستخدموا العنف معهم أثناء تأديتهم وظيفتهم بأن قاموا بمنعهم من أداء عملهم وهو منعهم من محاولة اقتحام مبنى ديوان عام محافظة سوهاج، بأن أطلقوا عليهم الأعيرة النارية.

كما اتهمتهم النيابة العامة المتهمين بالترويج لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها، تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، واستخدام الإرهاب وذلك خلال المسيرة التى كانت متوجهة إلى مبنى محافظة سوهاج مرددين هتافات ضد قوات الشرطة والجيش. كما أشعل المتهمون النار عمدا فى كشكى المرور، والصوبة الخشبية بأن ألقوا زجاجات حارقة بحديقة ديوان عام محافظة سوهاج، وخربوا عمدًا سيارات الشرطة أرقام 5827 و5544 و4476 و4454 و4449 و5828 و1296 بأن قاموا بإتلافها وكذلك عطلوا حركة المرور بالطريق العام، وحازوا أسلحة نارية ” بنادق آلية ” وذخائر بدون ترخيص وكذلك حازوا أدوات عصى وأسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف فى الاعتداء على الأشخاص. واشترك المتهمون من الواحد والستين وحتى السابع والستين فى ارتكاب الجرائم بطريق التحريض والاتفاق.