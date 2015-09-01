أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تكثيف أمنى بمحيط محكمة السويس ومنع دخول سيارات راغبى الترشح للنواب

Google+ Print
تكثيف أمنى بمحيط محكمة السويس ومنع دخول سيارات راغبى الترشح للنواب تكثيف أمنى بمحيط محكمة السويس ومنع دخول سيارات راغبى الترشح للنواب
شهد محيط مجمع محاكم السويس صباح اليوم حالة من الاستنفار الأمنى وتكثيف تواجد القوات خاصة بالدور الرابع المتواجد به مقر اللجنة الفرعية لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وقامت قوات الأمن بمنع دخول سيارات الراغبين فى الترشح لمحيط المحكمة وطالبوا بوضعها خارج منطقة المحكمة تجنبا لوقوع تكدس مرورى.


>تكدس مرشحى البرلمان أمام مجمع محاكم طنطا.. وتكثيف أمنى بمحيط المجمع

توافد مرشحى البرلمان على محكمة المنيا لتقديم أوراق الترشح

مرشحو البرلمان ووكلاؤهم يتوافدون على مقر مجمع محاكم سوهاج

الأحزاب متحفزة لإنجاز برامجها الانتخابية قبل "ماراثون البرلمان".. النور: ننتهى منه خلال أيام ويركز على تعديل قانون الخدمة المدنية.. والوفد: يستهدف تحسين وضع المواطن.. ومستقبل وطن:يساهم فى إشراك الشباب

بالفيديو.. خناقة بالأيدى وتراشق بالألفاظ بين مرشحى البرلمان بسبب أسبقية الحجز أمام محكمة الجيزة

الآن.. تعرف على خريطة محافظات المرحلة الأولى والثانية لانتخابات البرلمان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد