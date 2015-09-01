تكثيف أمنى بمحيط محكمة السويس ومنع دخول سيارات راغبى الترشح للنواب

شهد محيط مجمع محاكم السويس صباح اليوم حالة من الاستنفار الأمنى وتكثيف تواجد القوات خاصة بالدور الرابع المتواجد به مقر اللجنة الفرعية لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وقامت قوات الأمن بمنع دخول سيارات الراغبين فى الترشح لمحيط المحكمة وطالبوا بوضعها خارج منطقة المحكمة تجنبا لوقوع تكدس مرورى.

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