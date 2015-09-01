بالصور.. توافد الراغبين فى الترشح للنواب على محكمة شبين الكوم

شهدت اليوم محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، توافد مرشحى مجلس النواب من جميع دوائر محافظة المنوفية، وذلك لتقديم أوراق ترشحهم للجنة العليا للانتخابات.

وسط حالة من التدافع بين أنصار المرشحين للحصول على أرقام فى مقدمة الكشوف وسط حالة أمنية واستنفار أمنى مكثف من قبل قوات الأمن برئاسة اللواء جمال بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية اللواء أحمد عتمان نائب مدير الأمن واللواء عبد الحكيم عامر مساعد مدير الأمن والمقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث مركز شبين الكوم والنقباء عمرو سعد الله وعمر شلبى ومجد جمال "معاونى المباحث".

ومن جانبه أكد اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، أنه تم توفير عدد من القوات لضبط الحالة الأمنية فى المحكمة، تحسبا لأعمال عنف من قبل أنصار الجماعة الإرهابية، مؤكدا على انتشار قوات من الأمن المركزى لتأمين عملية تقديم أوراق المرشحين.

كما أكد المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة المنوفية، أن اللجنة سوف تتلقى أوراق المرشحين من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء. وذلك حسب الأرقام التى حصل عليها المرشحون.

تكدس مرشحى البرلمان أمام مجمع محاكم طنطا.. وتكثيف أمنى بمحيط المجمع

توافد مرشحى البرلمان على محكمة المنيا لتقديم أوراق الترشح

مرشحو البرلمان ووكلاؤهم يتوافدون على مقر مجمع محاكم سوهاج

الأحزاب متحفزة لإنجاز برامجها الانتخابية قبل "ماراثون البرلمان".. النور: ننتهى منه خلال أيام ويركز على تعديل قانون الخدمة المدنية.. والوفد: يستهدف تحسين وضع المواطن.. ومستقبل وطن:يساهم فى إشراك الشباب

بالفيديو.. خناقة بالأيدى وتراشق بالألفاظ بين مرشحى البرلمان بسبب أسبقية الحجز أمام محكمة الجيزة

الآن.. تعرف على خريطة محافظات المرحلة الأولى والثانية لانتخابات البرلمان