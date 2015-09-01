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محافظ السويس يطالب مديرى المدارس بسرعة تسليم الكتب المدرسية

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طالب اللواء العربى السروى محافظ السويس كل مديرى مدارس المحافظة، سرعة التوجه إلى المخازن لاستلام الكتب وتسليمها تباعاً إلى الطلاب مشدداً على ضرورة الانتهاء من عملية تسليم كل طالب كتبه قبل حلول العام الدراسى الجديد 2015 / 2016.

وكان اللواء السروى قد تفقد أقسام المخازن واطلع على سجل الوارد من الكتب التى بلغت نسبة ورودها 80% من إجمالى الكتب المطلوبة، مؤكداً وصول النسبة المتبقية قبل حلول منتصف سبتمبر القادم.

كما قام السروى بالمرور على عدد من مدارس إدارة شمال للاطمئنان على إتمام كافة استعدادات العام الدراسى الجديد، ومنها مدرسة فيصل الإعدادية بنات، حيث أشاد هناك بحركة العمل داخل المدرسة بتعاون كل العاملين بها استعدادا للعام الدراسى المقبل، وأعطى تعليماته إلى عبد الحافظ وحيد مدير التعليم بتقديم كافة أوجه الدعم للمدرسة ولكل المدارس التى تتعثر فى بعض الاحتياجات الضرورية وأهمها مقاعد الفصول والسبورات و دورات المياه.

ولفت إلى أهمية تهيئة المدرسة وكل أركانها لتكون فى أبهى صورها عند استقبال الطلاب فى اليوم الأول للدراسة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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