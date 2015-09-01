تعليم السويس يحظر استخدام المدارس فى الدعاية الانتخابية

أرسلت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم خطابا صباح اليوم إلى جميع مسئولى المدارس والمديرية بالسويس تحظر فيه من استخدام المنشآت التعليمية فى الدعاية الانتخابية للمرشحين المحتملين فى انتخابات مجلس النواب.

كما حظر الخطاب من وضع إعلانات أو لافتات انتخابية على أسوار المدارس وإقامة ندوات أو لقاءات خاصة بالأحزاب والحركات والجمعيات السياسية.

وأضاف الخطاب أنه يحظر السماح بتوزيع هدايا داخل المدارس تخدم حملات انتخابية أو تسهل لعمل سياسى داخل المدارس كما حذرت من استخدام الطلاب فى حملات الدعاية الانتخابية الموجهة تحت أى مسمى من المسميات التى تتخذ المشكلات المدرسية غطاءً لتمرير هذه الدعاية.

>