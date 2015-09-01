20 مرشحاً محتملا يتقدمون بأوراقهم مع فتح باب انتخابات النواب بالسويس

تقدم 20 مرشحاً محتملا بأوراقهم للجنة الفرعية لانتخابات مجلس النواب 2015 بالسويس مع بدء عمل اللجنة وسط إجراءات تنظيمية وأمنية ملحوظة لتأمين سير العملية الإدارية.

وتقدم من الأحزاب عماد خاطر وجمال عبيد عن المصريين الأحرار وعبد الحميد كمال عن حزب التجمع وعباس محمد وطه حامد عن حزب النور، ومن أبرز المستقلين طلعت خليل ومحمد أبو ستة .

وقال مصدر باللجنة لـ"اليوم السابع" إن المتقدمين تم تسجيلهم بأسبقية الحضور وهم بالترتيب "غريب ربيع حسانين، محمد أبو ستة، طلعت خليل عمر، أحمد الهادى، إبراهيم محمد إبراهيم، عمر الهادى، السيد محمد الهادى شحات، أحمد محمد رضوان، شرف الدين محمد شرف، عبد الحميد كمال، عماد خاطر، جمال عبيد، عباس محمد، طه حامد، مصطفى أبو غبان، خالد الشحات، محمد أبو المجد المصرى، مجدى عثمان ،محمد عبد الفتاح، فريد شوقى".

وأضاف المصدر أن المرشحين المحتملين كان من بينهم عدد من الأشخاص سبقوا وتقدموا بأوراقهم فى الانتخابات المؤجلة الأخيرة ولم يسحبوا ملفات الترشح وقاموا بتقديم طلبات لتجديد الترشح فقط وتم تسجيلهم بعد المراجعة على الأوراق.

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