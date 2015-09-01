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بالصور..تزاحم المرشحين أمام لجنة الانتخابات لتقديم أوراق ترشحهم بالمنيا

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تزاحم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، المرشحين لانتخابات البرلمان لتقديم أوراق ترشحهم وأغلبهم من المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم قبل تأجيل الانتخابات.

وتجمع المرشحون أمام أبواب المحكمة، مما تسبب فى حدوث تزاحم الأمر الذى اضطر الأمن إلى التدخل وواصطفاف المرشحين فى طابور منعا للهرج.

ومن ناحيته قال المستشار عبد الرحمن مرزوق، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب، إنه من حق المستبعدين من قوائم الانتخابات التى تقرر تأجيلها أن يتقدموا بأوراق ترشح جديدة، أما الذين تقدموا بالفعل قبل ذلك وقاموا بتسديد الرسوم وإجراء الكشف الطبى عليهم وتم إدارج أسمائهم بكشوف المرشحين النهائية، فعليهم تقديم طلب ترشح فقط، وعلى كل مرشح أن يقوم بتقديم إفادة بحسابه فى البنك، ومن قام بغلق حسابه وفتح حساب جديد من المتقدمين سابقاً أن يقدم إفادة بذلك.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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