اعتماد 341 مرشحاً ومرشحة لانتخـابات المجلس الوطني الاتحادي 2015

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات امس اعتمادها القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، والتي شملت 341 مرشحاً ومرشحة من أصل 347 شملتها القائمة الأولية، وذلك بعد انتهاء فترة الطعون التي شهدت تقديم ثلاثة طلبات بالطعن بصحة ترشح اثنين لمرشحين من إمارة الشارقة ومرشح آخر في إمارة أبوظبي، إلى جانب تحرير مخالفة انتخابية بحق أحد المرشحين في إمارة رأس الخيمة.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: إن عملية النظر بالطعون تمت وفقاً للإجراءات القانونية المقررة من قبل اللجنة بإحالة طلبات الطعن للجنة مستقلة يترأسها قاض، وأن اللجنة الوطنية للانتخابات قد وافقت على ما انتهت إلية لجنة الطعون من قرارات متعلقة بصحة طلبات الطعن وكذلك الأمر بالنسبة للمخالفات الانتخابية، وأن التعامل بهذه الطريقة مع طلبات الطعن يعد تطوراً في آلية عمل اللجنة في استقبال طلبات الطعن ونوه معاليه إلى أن وجود طعون بالمرشحين لعضوية المجلس الاتحادي 2015 يعد سابقة في الانتخابات التي أجرتها الدولة، حيث لم تشهد الانتخابات في الأعوام 2006 و2011 تسجيل حالات لتقديم طعون، أو حالات إلغاء لطلبات ترشح نتيجة لمخالفات انتخابية كالتي حصلت في إمارة رأس الخيمة.
وبعد النظر في طلبات الطعون المقدمة بالطعن واستناداً لتقرير لجنة الطعون أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن قبولها لطلبي الطعن المقدمين بحق اثنين من المرشحين في إمارة الشارقة، ورفض الطعن المقدم بأحد المرشحين في إمارة أبوظبي.
كما وألغت اللجنة الوطنية للانتخابات طلب الترشح الخاص بأحد المرشحين في إمارة رأس الخيمة وذلك استناداً للتقرير الوارد من اللجنة القانونية لوجود مخالفة انتخابية تتعلق بسير العملية الانتخابية وشملت القائمة النهائية 341 مرشحاً ومرشحة من أصل 347 شملتها القائمة الأولية.
وتضمم قائمة المرشحين 96 مرشحاً من إمارة أبوظبي، و62 مرشحاً من إمارة دبي، و61 مرشحاً من إمارة الشارقة، و41 مرشحاً من إمارة رأس الخيمة، و23 مرشحاً من إمارة عجمان، و20 مرشحاً من إمارة أم القيوين، و38 مرشحاً من إمارة الفجيرة. وشكلت نسبة المرأة في قائمة المرشحين النهائية 22% بواقع 76 مرشحة في جميع إمارات الدولة. وسجلت الفئة العمرية من 40 ـ 60 الحضور الأبرز في عدد المرشحين بنسبة 60% وبواقع 205 مرشحاً ومرشحاً، تلتها الفئة العمرية أقل من 40 عاما بنسبة 38% وبواقع 129 مرشحاً ومرشحة.
الأكاديميون
وعلى صعيد المستوى الأكاديمي بلغت نسبة المرشحين الحاصلين على مستويات تعليمية عالية نسبة (49%) بواقع 166 مرشحا ومرشحة على مستوى الدولة، فيما بلغت نسبة المرشحين من المستوى العلمي المتوسط 31% بواقع 106 مرشحين ومرشحة، وما دون الثانوية العامة بنسبة 14% بواقع 48 مرشحا ومرشحة.
تصنيف
وجاء تصنيف المرشحين وفقاً لقطاع العمل على النحو التالي: عضو مجلس وطني سابق (5) مرشحين، الشرطة (9) مرشحين، ذو الصفة العسكرية (37) مرشحا، العاملين في القطاع العام الاتحادي 51 مرشحا، والعاملين في القطاع العام المحلي 69 مرشحا، في حين بلغ عدد المرشحين العاملين في القطاع الخاص 170 مرشحا.
وحصل كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به، حيث الخانة الاولى من الرقم ترمز إلى رقم الامارة أما الخانة الثانية والثالثة هي أرقام عشوائية تصدر من خلال نظام الكتروني.
ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، يستطيع المرشح سحب طلب ترشيحه في موعد أقصاه 14 سبتمبر المقبل.
استلام القائمة الأخيرة
إلى ذلك أعلن راشد جبران السويدي رئيس لجنة الانتخابات لإمارة عجمان استلام القائمة الأخيرة للمرشحين وهي نفس القائمة الاولية للمرشحين في الامارة، مشيرا الى عدم وجود طعون في المرشحين، حيث بلغ عددهم 19 مرشحا وأربع مرشحات لخوض غمار الانتخابات المقبلة الخاصة باختيار نصف عضوية المجلس الوطني الاتحاد.
وافاد السويدي بأن اللجنة عاكفة على استقبال طلبات المرشحين بخصوص الحملات الانتخابية والتي حدد لها من تاريخ السادس من سبتمبر الحالي الى نهايته ومطلوب من كل مرشح تعبئة النماذج الخاصة بطرق الدعاية والحملات الانتخابية في الاذاعة او التلفاز او الصحف وذلك من اجل اجازتها من قبل اللجنة قبل الشروع في عملية الدعاية والاعلان وأن عملية تقديم برامج الحملات الدعائية بغرض تأكد اللجنة بعدم استخدام صور أو رموز أو شعارات خاصة في الدولة ضمن الحملات الدعائية لخوض الانتخابات المقبلة.
أبوظبي
الاسم رقم المرشح
أحمد سعيد راشد محمد آل حميد النيادي 144
أحمد صالح عامر المطوع الكتبي 138
أحمد عبد الله محمد مقصود الخوري 164
إيمان محمد راشد سيف المري 141
بثينة سالم سعيد القبيسي 120
بخيته محمد سالم عبيد الدرعي 185
ثاني مبارك سرور مبارك الظاهري 131
جاسم درويش يوسف عبد الله البلوشي 193
حامد خادم فاضل فرج المحيربي 155
حليمة محمد خلفان سعيد المقبالي 105
حمد سالم كردوس عبيد العامري 121
حمد سيف سعيد بالعبده الشامسي 122
خالد أحمد محمد هارون القبيسي 152
خلفان سعيد خلفان حضيرم الكتبي 181
خليفة سهيل علي ربيع المزروعي 107
خميس سالم سعيد الظاهري 172
خميس عيسى خميس محمد الخييلي 125
دلال سعيد مهير سعيد القبيسي 169
راشد جمعة عبيد بخيت بن حظيبة النعيمي 183
ربيع سالم ربيع الظاهري 154 روضة محمد خميس عمران القبيسي 102
ريم ناصر سعيد أحمد العتيبة 168
سالم إسماعيل فيروز المدفع الحارثي 139
سالم حمد بهيان باروت العامري 128
سالم حمد سلطان حمد العامري 179
سالم محمد سالم بالهويمل العامري 147
سالم محمد سعيد غماض الراشدي 161
سالم محمد متعرض علي العفاري 191
سالمين محمد سالمين أرحمه الشامسي 130
سامية عبد الله الشيخ مبارك علي الشامسي 186
سعيد سالم سعيد بالعبد السويدي 162
سعيد سيف حمد صالح الظاهري 114
سعيد صالح ميزر سعيد الرميثي 158
سعيد ناصر محمد بوقبي المنصوري 170
سلامة محمد جريو المنصوري 153
سهيل حمد محمد مرزوق العامري 151
سهيل سالم محمد سالم الكتبي 160
سيف صياح سيف سهيل المزروعي 145
شماء خميس عبيد الهاملي 178
شيخة راشد سالم السويدي 180
صالح مبارك مسلم عثعيث العامري 146
طارق إبراهيم محمد سميع المطوع 140
عائشة سالم محمد الخيلي 134
عائشة عيسى علي نصر الزعابي 132
عايض علي بطي عايض محمد الأحبابي 174
عبد الله محمد نخيره بن محيروم المحرمي 159
عبد الله سالم صالح نصره الشريفي العامري 143
عبد الله سهيل محمد نصيب العفاري 163
عبد الله يوسف سعيد عبد الله البلوشي 192
عبيد خليفة أحمد خليفة الزعابي 123
عبيد علي راشد مسلم المنصوري 133
عتيق محمد سالم مسفر الظاهري 173
علي محمد سعيد ناصر آل سودين 113
عمار محمود فتح علي عبد الله آل خاجة 188
غدير سعيد مبارك سالمين المنصوري 117
فارس سيف فارس غانم المزروعي 119
فاطمة جاسم جاسم خلفان الزعابي 126
فيصل محمد جاسم الشاعر الزعابي 136
ماجد خليفة محمد سعيد المهيري 135
مبارك عبد الله خلفان الدويس الشامسي 108
مبارك عوض محمد بالكيله العامري 116
مبارك محمد طالب علي العامري 157
مبارك ناصر محمد الهبيب العامري 148
مبخوت هادي مبخوت عيضة المنهالي 110
محمد جمعة سعيد جمعة الظاهري 189
محمد خليفة حميد كريه المرر 199
محمد سعيد ناصر حريك المنهالي 182
محمد سلطان قران راشد المنصوري 129
محمد عشير علي سليمان المزروعي 149
محمد قمبر عبد الله مراد آل علي 197
محمد مبارك العبد راشد الظاهري 103
محمد مبارك كلفوت صالح الراشدي 165
محمد مسعود ظافر هادي الأحبابي 104
محمد مسلم سالم مسلم بن حم العامري 171
محمد مصلح محمد ظافر الأحبابي 101
محمد معيوف عوض سالم الكتبي 109
محمد ناصر مذكر شافي الهاجري 198
مريم محمد جمعة الرميثي 166
مزنة سالم محمد النشمي المنصوري 118
مسفر مصلح هداد عبيد العرياني 190
مسلم سالم محمد بن حم العامري 150
مصبح الكندي مصبح الكندي المرر 194
مطر حمد مطر عميرة الشامسي 175
منصور علي سلطان علي اليبهوني الظاهري 176
منى ماجد محمد المنصوري 106
منى مبارك محمد أبو خاطر القبيسي 127
مهدي هادي عوض الأحبابي 112
مهرة سالم أحمد الغص العلي 196
موزة الرضة سيف المنصوري 137
موزة سالم راشد علي بالحبالة الكتبي 167
موزة علي صالح أحمد الكويتي 115
ميثاء سعيد محمد عيلان الرميثي 184
ناصر خالد أحمد سالم المحرمي 195
نها راشد سالم القبيسي 142
هلال محمد سيف فاضل القبيسي 177
هلال محمد علي فاضل الهاملي 156
دبي
ابتسام محمد أرحمه حميد السويدي 212
أحمد أمين أسد فاضل بن شفيع 292
أحمد حمد خميس بالعبد السويدي 236
أحمد خلفان أحمد سعيد المنصوري 289
أحمد سعيد مطر غالب المنصوري 226
أحمد سلطان هلال حميد السويدي 249
أسماء خليفة مطر آل مزينه 273
إسماعيل عبد الحميد يوسف بناي البستكي 239
أمل سهيل حمود سالم الوشاحي 259
أمينة خليفه حميد بن ذيبان الفلاسي 285
جمال حميد عيسى سلطان السويدي 297
جمال محمد مطر مصبح الحاي 269
حسن إبراهيم حسن شهدور الشيبه 275
حماد عبد الله علي حماد بن حماد 229
حمد أحمد سلطان عبيد الرحومي المهيري 283
حمدة خليفة مطر آل مزينة 203
حياة يوسف محمد سعيد 296
خالد علي أحمد بن زايد الفلاسي 264
خالد علي سعيد محمد غريب 290
راشد خليفة سيف بن فطيس المطيوعي 235
راشد عبد الرحمن سعود دخيل الله الدوسري 268
راشد عبد الله محمد بالرفيعة الفلاسي 278
رشا شريف أحمد الظنحاني 213
سالم بخيت سالم وليد الفلاسي 205
سالم سيف سالم أبو نواس المهيري 238
سعيد ثاني أحمد بن عبود الفلاسي 277
سلطان علي راشد أحمد لوتاه 218
سلوى عبد الله أحمد حسن السويدي 224
سليمان محمد خليفة السويدي 276
سميه راشد مصبح المهيري 211
سهام عبد الله حمد علي يلوان الفلاحي 201
سيف علي عبد الله الشعفار 280
شهناز أحمد عبد الرزاق عبد الرحيم البستكي 279
صالحة خليفة لاحج خليفة البصطي الفلاسي 221
عبد الرحمن محمد عبد الله 288
عبد الله أحمد محمد صالح الشحي 287
عبد الله محمد أمين عبد الله النظري 202
عجلان سالم محمد سالم الجمري العميمي 223
عزا سليمان محمد بن سليمان آل مالك 282
علي محمد عبد الله بن دميثان القمزي 266
علي محمد علي سهيل العامري 298
عمر أحمد محمد عبيد الدويس الشامسي 209
عمر عبد الرحمن علي عبد الله أهلي 291
عوشة سيف بطي حميد المزروعي 299
عيسى محمد راشد خنبوع نهيول 245
فاضل خليفة فاضل خليفة المزروعي 217
فاطمة سلطان سعيد الجراح الكتبي 260
كلثم عبد الله سالم النوبي 230
كلثم محمد يوسف عبد الله الشيباني 281
ليلى يوسف محمد الجسمي 204
محمد إبراهيم حسن الشيبة 253
محمد حميد محمد المري 246
محمد سعيد علي عبيد الشحي 295
محمد عبد العزيز أحمد عبد الله لوتاه 244
مروان أحمد علي خليفة بن غليطة المهيري 272
مروان سعيد مبارك سعيد جميري المزروعي 241
مريم علي سعيد محمد آل ثاني الفلاسي 251
مصطفى إسماعيل أحمد عبد الحميد الزرعوني 274
منى راشد حمد بن هويدي الفلاسي 220
نعيمة جمعة سعيد فيروز 228
نورة عبد العزيز محمد الرستماني 247
يونس حسن عبد الرحيم الملا 284
الشارقة
أحمد حسن محمد حسن المعيني 347
أحمد حمد مصبح خلفان المسافري 362
أحمد راشد أحمد شبانه السويدي 371
أحمد راشد سالم سعيد الشامسي 370
أحمد صالح محمد علي النقبي 340
أحمد محمد علي أحمد القواضي الحمادي 309
آمنة مسعود مبارك الملا الحمادي 376
أنور صالح حسين العلوي اليافعي 350
جاسم عبد الله عبد الرزاق النقبي 377
راشد هلال عبيد هلال النقبي 345
زايد محمد سعيد زايد الكتبي 382
سالم حديد عبيد غريب الخميسي 365
سالم سعيد حميدي خصوني الكتبي 303
سالم عبيد محمد عبيد الحصان الشامسي 323
سالم علي سالم أحمد المهيري 313
سالم محمد علي هويدن 301
سامي حسن صالح بوكفيل آل علي 334
سعود بن عبد العزيز المعلا 385
سلمى محمد عبيد الكتبي 383
سهيل سالم حمد سالم سويدان الكعبي 315
سيف عمير سعيد عمير الكتبي 369
سيف عيسى سيف عيسى آل علي 316
سيف مطر عبد الله المسافري 332
صالح محمد صالح أحمد صندل 366
طارق عبد الرحمن عبد الله أحمد الشيخ 320
عائشة أحمد سالم المطوع السويدي 391
عائشة جمعة حسن جمعة آل علي 342
عائشة سالم أحمد بن سمنوه 398
عادل إسماعيل عبد الواحد الزرعوني 399
عامر عبيد عيسى النابودة الشامسي 363
عبد الرحمن سعيد سلطان بن شاهين 352
عبد العزيز راشد مسعود بن حامد الطنيجي 318
عبد الله بخيت فرحان حسن السويدي 337
عبد الله سالم حسن جمعة الشامسي 328
عبد الله علي عباس علي النقبي 312
عبد الله عوض سيف حميدي الكتبي 374
عبيد محمد أحمد سالم السلامي 308
عدنان حسن بيات علي السويدي 354
علي عبد الله محمد الرئيسي 368
عمر سليمان سالم العضب الحمودي 389
عمران محمد إبراهيم أحمد الكياي 392
لؤي سعيد علي علاي النقبي 387
محمد بن غاشم الكتبي 349
محمد سالم أحمد سيف الطنيجي 379
محمد سالم سعيد عبد الله بن فتير 357
محمد سليمان حسن محمود حسن 395
محمد عبد الله سعيد بن هويدن الكتبي 319
محمد عبيد مطر مصبح الطنيجي 314
محمد علي سيف علي بني كتب 311
محمد غانم محمد بن جسيم الخاطري 341
محمد مطر عبيد شباني الكتبي 326
محمد يوسف جاسم الدوخي 359
محمد يوسف حسن بن يوسف بن حماد 367
مريم محمد عبيد راشد المجر النعيمي 396
مصبح سعيد علي حارب بالعجيد الكتبي 360
موزة معضد سعيد الكتبي 339
نجلاء عيسى محمد أحمد عبد الله الأنصاري 325
نداء علي يوسف الرئيسي 380
نورة يوسف خلفان عبيد بن صندل 384
وفاء أحمد علي شاهين الحمادي 348
وليد محمد إسماعيل إبراهيم البريمي 344
عجمان
أحمد سيف عبد الله سيف مقيلي المهيري 403
إيمان عبيد جمعة السوم 448
حمد عبد الله سعيد عبد الله غليطة الغفلي 481
خالد إبراهيم أحمد سليمان الريايسة 458
خالد إبراهيم محمد العوضي 484
خميس سعيد نايم علي الكعبي 422
درويش محمد علي الرميثي 442
سارة ربيع ياقوت النعيمي 418
سالم أحمد سالم الكعبي 461
سالم عبد الله حمد راشد الشامسي 472
سلطان جمعة علي سلطان الشامسي 446
طارق سعيد سيف سعيد الشامسي 402
عادل عمر علي محمد الهنوري الظاهري 424
عبد الرحمن سالم سعيد سالم السويدي 407
عبد الله حسين محمد بن محمد الهرموزي 406
عبد الله سالم عبد الله العبودي الطنيجي 451
عفراء بخيت سيف بن هندي العليلي 499
فيصل خالد إبراهيم سيف النعيمي 411
محمد سعيد حميد محمد النعيمي 480
محمد سعيد محمد علي الظاهري 405
محمد عيسى خليفة بو شهاب السويدي 420
نورة إبراهيم سالم المري 496
يوسف سلطان محمد العجماني 492
أم القيوين
أنس هلال عبيد بن هلال العليلي 502
خالد سلطان حاتم علي الشامسي 524
خالد علي إبراهيم الساحب آل علي 521
خلفان عبد الله سالم حميد بن يوخة آل علي 527
خلفان علي خلفان محمد حليس آل علي 503
سالم خلفان سالم الشاوي الغفلي 578
سالم علي محمد مجيرن الشامسي 542
سعيد خميس علي حسن آل علي 561
سلطان خلفان سعيد بن غافان آل علي 556
شيخة عيسى غانم عيسى العري آل علي 522
عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن العتيق 511
عبد الله راشد عبد الله طحنون آل علي 552
عبيد حسن حميد بن ركاض آل علي 577
عبيد حميد عبيد علي سعيد آل علي 551
عمر محمد عبيد محمد الغفلي 575
عيسى علي سعيد بولحيول آل علي 563
عيسى مصبح محمد الفرض آل علي 546
عيشة عبد الله عبد الرحمن آل علي 593
ناصر خليفه سيف الشندود آل علي 583
هند إسماعيل زعل بن جاري آل علي 585
رأس الخيمة
أحمد رحمة أحمد عمران الشامسي 664
أحمد يوسف محمد درويش النعيمي 646
المر راشد المر سعيد الشاوي الطنيجي 607
أيمن علي عبد الله سعيد الشرهان 618
بدرية عبد اللطيف خليفة محمد الشحي 643
حامد سليمان عبد الله القاضي الشحي 608
حسن راشد إبراهيم الماء السويدي 614
حسن عبد الله حسن خكاك البلوشي 652
خالد سالم إبراهيم سالم الزعابي 691
راشد خلفان محمد الشريقي المحرزي 648
سالم علي أحمد علي الغليلي الشحي 639
سالم غانم حميد مطر زايد الشامسي 681
سعيد راشد عبد الله سعيد العابدي 683
سعيد علي سعيد علي الشحي 687
سعيد علي عبد الله مصبح النعيمي 686
سلطان علي سعيد علي النديب الشحي 626
سليمان راشد محمد الهفيت حسوني 679
شيخه سالم حسن سالم بني حسن الشحي 654
صالح عبد الرحمن بن درويش الطنيجي 690
طارق أحمد عبد الله بن جمعة الطنيجي 658
عائشة سالم إبراهيم اليعقوب الزعابي 685
عبد الرحمن أحمد العاجل الطنيجي 630
عبد الرحمن عبد الله محمد عبد الله الطنيجي 617
عبد العزيز أحمد عبد العزيز طفوف الشحي 627
عبد الله إبراهيم محمد الصرومي الشميلي 695
عبد الله حسن عبد الله الهدية الشحي 680
عبد الله علي معضد راشد المزروعي 609
عبد الله محمد راشد محمد الشيبة المهيري 662
عبد الله محمد عبد الله محمد الشيبة النعيمي 667
علي أحمد عبد الله أحمد رباع الشحي 689
علي أحمد علي أحمد البحري النعيمي 694
عيسى أحمد سيف سلطان أبو شريجة النعيمي 682
فاهم عبد الله محمد راشد حريميش الحبسي 636
محمد حمدان علي إبراهيموه الشحي 669
محمد عبد الرحمن محمد منقوش آل علي 606
محمد علي عبد الله محمد البلوشي 645
منى جمعة سعد الحبشي آل علي 650
مهير راشد سالم نهيل الخاطري 661
ناصر سعيد ناصر محمد عبيد الخاطري 657
ناعمة عبد الله سعيد الشرهان 697
وليد شيبان محمد الدبدوب الحبسي 660
الفجيرة
ابتسام خلفان سلطان فرحان اللوغاني 709
أحمد سعيد أحمد ضاوي اليماحي 715
أحمد سعيد سيف العطر الظنحاني 722
أحمد علي عبيد علي الحفيتي 786
أحمد محمد مبارك عبد الله الحمودي 753
آمنة خلفان راشد سعيد الكندي 756
حسن خميس علي عبد الله الحمودي 725
حسن يوسف إبراهيم القلاف النعيمي 712
خالد محمد عبد الله الهنقري الحفيتي 788
خلود عبيد حسن علي يوسف الشحي 760
خليفه خميس علي عبد الله الكعبي 752
خميس محمد خميس محمد الرولي 731
راشد سليمان سعيد سليمان أحمد الزيودي 738
راشد علي عبيد علي الحفيتي 732
سالم سعيد محمد علي المطروشي 740
سالم عبيد راشد السلامي المرشودي 702
سالم علي سالم علي الدهماني 796
سالم محمد سعيد سالم المحرزي 733
سعيد أحمد غريب هويشل الصريدي 791
سعيد عبد الله سالم خميس اليماحي 704
سعيد مبارك سالم مطر خميس الكعبي 706
سلطان محمد راشد سعيد الشرع سماحي 773
سليمان عبد الله علي الشجاع 781
صقر سرور سيف سرور الشرقي 723
عائشة عبيد محمد السماحي 739
عبد الله راشد عبد الله أحمد الظنحاني 778
عبد الله سعيد محمد ذياب العبدولي 742
علي حسن سعيد محمد الحمودي 724
علي عبد الله علي محمد الظنحاني 714
علي محمد علي بن داوود 746
غنيمة عبيد محمد سعيد الحفيتي 708
فاطمة حميد عبد الله الشرع المازمي 754
فطيم عبيد حسن علي الشحي 792
محمد أحمد محمد أحمد اليماحي 727
محمد عبد الله غاصب ناصر اليماحي 743
محمد علي جمعة بن سويلم الظنحاني 763
ناصر بدر عبد الله يوسف آل علي 711
ناصر علي راشد علي اليماحي 744