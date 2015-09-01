اعتماد 341 مرشحاً ومرشحة لانتخـابات المجلس الوطني الاتحادي 2015

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات امس اعتمادها القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، والتي شملت 341 مرشحاً ومرشحة من أصل 347 شملتها القائمة الأولية، وذلك بعد انتهاء فترة الطعون التي شهدت تقديم ثلاثة طلبات بالطعن بصحة ترشح اثنين لمرشحين من إمارة الشارقة ومرشح آخر في إمارة أبوظبي، إلى جانب تحرير مخالفة انتخابية بحق أحد المرشحين في إمارة رأس الخيمة.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: إن عملية النظر بالطعون تمت وفقاً للإجراءات القانونية المقررة من قبل اللجنة بإحالة طلبات الطعن للجنة مستقلة يترأسها قاض، وأن اللجنة الوطنية للانتخابات قد وافقت على ما انتهت إلية لجنة الطعون من قرارات متعلقة بصحة طلبات الطعن وكذلك الأمر بالنسبة للمخالفات الانتخابية، وأن التعامل بهذه الطريقة مع طلبات الطعن يعد تطوراً في آلية عمل اللجنة في استقبال طلبات الطعن ونوه معاليه إلى أن وجود طعون بالمرشحين لعضوية المجلس الاتحادي 2015 يعد سابقة في الانتخابات التي أجرتها الدولة، حيث لم تشهد الانتخابات في الأعوام 2006 و2011 تسجيل حالات لتقديم طعون، أو حالات إلغاء لطلبات ترشح نتيجة لمخالفات انتخابية كالتي حصلت في إمارة رأس الخيمة.

وبعد النظر في طلبات الطعون المقدمة بالطعن واستناداً لتقرير لجنة الطعون أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن قبولها لطلبي الطعن المقدمين بحق اثنين من المرشحين في إمارة الشارقة، ورفض الطعن المقدم بأحد المرشحين في إمارة أبوظبي.

كما وألغت اللجنة الوطنية للانتخابات طلب الترشح الخاص بأحد المرشحين في إمارة رأس الخيمة وذلك استناداً للتقرير الوارد من اللجنة القانونية لوجود مخالفة انتخابية تتعلق بسير العملية الانتخابية وشملت القائمة النهائية 341 مرشحاً ومرشحة من أصل 347 شملتها القائمة الأولية.

وتضمم قائمة المرشحين 96 مرشحاً من إمارة أبوظبي، و62 مرشحاً من إمارة دبي، و61 مرشحاً من إمارة الشارقة، و41 مرشحاً من إمارة رأس الخيمة، و23 مرشحاً من إمارة عجمان، و20 مرشحاً من إمارة أم القيوين، و38 مرشحاً من إمارة الفجيرة. وشكلت نسبة المرأة في قائمة المرشحين النهائية 22% بواقع 76 مرشحة في جميع إمارات الدولة. وسجلت الفئة العمرية من 40 ـ 60 الحضور الأبرز في عدد المرشحين بنسبة 60% وبواقع 205 مرشحاً ومرشحاً، تلتها الفئة العمرية أقل من 40 عاما بنسبة 38% وبواقع 129 مرشحاً ومرشحة.

الأكاديميون

وعلى صعيد المستوى الأكاديمي بلغت نسبة المرشحين الحاصلين على مستويات تعليمية عالية نسبة (49%) بواقع 166 مرشحا ومرشحة على مستوى الدولة، فيما بلغت نسبة المرشحين من المستوى العلمي المتوسط 31% بواقع 106 مرشحين ومرشحة، وما دون الثانوية العامة بنسبة 14% بواقع 48 مرشحا ومرشحة.

تصنيف

وجاء تصنيف المرشحين وفقاً لقطاع العمل على النحو التالي: عضو مجلس وطني سابق (5) مرشحين، الشرطة (9) مرشحين، ذو الصفة العسكرية (37) مرشحا، العاملين في القطاع العام الاتحادي 51 مرشحا، والعاملين في القطاع العام المحلي 69 مرشحا، في حين بلغ عدد المرشحين العاملين في القطاع الخاص 170 مرشحا.

وحصل كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به، حيث الخانة الاولى من الرقم ترمز إلى رقم الامارة أما الخانة الثانية والثالثة هي أرقام عشوائية تصدر من خلال نظام الكتروني.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، يستطيع المرشح سحب طلب ترشيحه في موعد أقصاه 14 سبتمبر المقبل.

استلام القائمة الأخيرة

إلى ذلك أعلن راشد جبران السويدي رئيس لجنة الانتخابات لإمارة عجمان استلام القائمة الأخيرة للمرشحين وهي نفس القائمة الاولية للمرشحين في الامارة، مشيرا الى عدم وجود طعون في المرشحين، حيث بلغ عددهم 19 مرشحا وأربع مرشحات لخوض غمار الانتخابات المقبلة الخاصة باختيار نصف عضوية المجلس الوطني الاتحاد.

وافاد السويدي بأن اللجنة عاكفة على استقبال طلبات المرشحين بخصوص الحملات الانتخابية والتي حدد لها من تاريخ السادس من سبتمبر الحالي الى نهايته ومطلوب من كل مرشح تعبئة النماذج الخاصة بطرق الدعاية والحملات الانتخابية في الاذاعة او التلفاز او الصحف وذلك من اجل اجازتها من قبل اللجنة قبل الشروع في عملية الدعاية والاعلان وأن عملية تقديم برامج الحملات الدعائية بغرض تأكد اللجنة بعدم استخدام صور أو رموز أو شعارات خاصة في الدولة ضمن الحملات الدعائية لخوض الانتخابات المقبلة.

أبوظبي

الاسم رقم المرشح

أحمد سعيد راشد محمد آل حميد النيادي 144

أحمد صالح عامر المطوع الكتبي 138

أحمد عبد الله محمد مقصود الخوري 164

إيمان محمد راشد سيف المري 141

بثينة سالم سعيد القبيسي 120

بخيته محمد سالم عبيد الدرعي 185

ثاني مبارك سرور مبارك الظاهري 131

جاسم درويش يوسف عبد الله البلوشي 193

حامد خادم فاضل فرج المحيربي 155

حليمة محمد خلفان سعيد المقبالي 105

حمد سالم كردوس عبيد العامري 121

حمد سيف سعيد بالعبده الشامسي 122

خالد أحمد محمد هارون القبيسي 152

خلفان سعيد خلفان حضيرم الكتبي 181

خليفة سهيل علي ربيع المزروعي 107

خميس سالم سعيد الظاهري 172

خميس عيسى خميس محمد الخييلي 125

دلال سعيد مهير سعيد القبيسي 169

راشد جمعة عبيد بخيت بن حظيبة النعيمي 183

ربيع سالم ربيع الظاهري 154 روضة محمد خميس عمران القبيسي 102

ريم ناصر سعيد أحمد العتيبة 168

سالم إسماعيل فيروز المدفع الحارثي 139

سالم حمد بهيان باروت العامري 128

سالم حمد سلطان حمد العامري 179

سالم محمد سالم بالهويمل العامري 147

سالم محمد سعيد غماض الراشدي 161

سالم محمد متعرض علي العفاري 191

سالمين محمد سالمين أرحمه الشامسي 130

سامية عبد الله الشيخ مبارك علي الشامسي 186

سعيد سالم سعيد بالعبد السويدي 162

سعيد سيف حمد صالح الظاهري 114

سعيد صالح ميزر سعيد الرميثي 158

سعيد ناصر محمد بوقبي المنصوري 170

سلامة محمد جريو المنصوري 153

سهيل حمد محمد مرزوق العامري 151

سهيل سالم محمد سالم الكتبي 160

سيف صياح سيف سهيل المزروعي 145

شماء خميس عبيد الهاملي 178

شيخة راشد سالم السويدي 180

صالح مبارك مسلم عثعيث العامري 146

طارق إبراهيم محمد سميع المطوع 140

عائشة سالم محمد الخيلي 134

عائشة عيسى علي نصر الزعابي 132

عايض علي بطي عايض محمد الأحبابي 174

عبد الله محمد نخيره بن محيروم المحرمي 159

عبد الله سالم صالح نصره الشريفي العامري 143

عبد الله سهيل محمد نصيب العفاري 163

عبد الله يوسف سعيد عبد الله البلوشي 192

عبيد خليفة أحمد خليفة الزعابي 123

عبيد علي راشد مسلم المنصوري 133

عتيق محمد سالم مسفر الظاهري 173

علي محمد سعيد ناصر آل سودين 113

عمار محمود فتح علي عبد الله آل خاجة 188

غدير سعيد مبارك سالمين المنصوري 117

فارس سيف فارس غانم المزروعي 119

فاطمة جاسم جاسم خلفان الزعابي 126

فيصل محمد جاسم الشاعر الزعابي 136

ماجد خليفة محمد سعيد المهيري 135

مبارك عبد الله خلفان الدويس الشامسي 108

مبارك عوض محمد بالكيله العامري 116

مبارك محمد طالب علي العامري 157

مبارك ناصر محمد الهبيب العامري 148

مبخوت هادي مبخوت عيضة المنهالي 110

محمد جمعة سعيد جمعة الظاهري 189

محمد خليفة حميد كريه المرر 199

محمد سعيد ناصر حريك المنهالي 182

محمد سلطان قران راشد المنصوري 129

محمد عشير علي سليمان المزروعي 149

محمد قمبر عبد الله مراد آل علي 197

محمد مبارك العبد راشد الظاهري 103

محمد مبارك كلفوت صالح الراشدي 165

محمد مسعود ظافر هادي الأحبابي 104

محمد مسلم سالم مسلم بن حم العامري 171

محمد مصلح محمد ظافر الأحبابي 101

محمد معيوف عوض سالم الكتبي 109

محمد ناصر مذكر شافي الهاجري 198

مريم محمد جمعة الرميثي 166

مزنة سالم محمد النشمي المنصوري 118

مسفر مصلح هداد عبيد العرياني 190

مسلم سالم محمد بن حم العامري 150

مصبح الكندي مصبح الكندي المرر 194

مطر حمد مطر عميرة الشامسي 175

منصور علي سلطان علي اليبهوني الظاهري 176

منى ماجد محمد المنصوري 106

منى مبارك محمد أبو خاطر القبيسي 127

مهدي هادي عوض الأحبابي 112

مهرة سالم أحمد الغص العلي 196

موزة الرضة سيف المنصوري 137

موزة سالم راشد علي بالحبالة الكتبي 167

موزة علي صالح أحمد الكويتي 115

ميثاء سعيد محمد عيلان الرميثي 184

ناصر خالد أحمد سالم المحرمي 195

نها راشد سالم القبيسي 142

هلال محمد سيف فاضل القبيسي 177

هلال محمد علي فاضل الهاملي 156

دبي

ابتسام محمد أرحمه حميد السويدي 212

أحمد أمين أسد فاضل بن شفيع 292

أحمد حمد خميس بالعبد السويدي 236

أحمد خلفان أحمد سعيد المنصوري 289

أحمد سعيد مطر غالب المنصوري 226

أحمد سلطان هلال حميد السويدي 249

أسماء خليفة مطر آل مزينه 273

إسماعيل عبد الحميد يوسف بناي البستكي 239

أمل سهيل حمود سالم الوشاحي 259

أمينة خليفه حميد بن ذيبان الفلاسي 285

جمال حميد عيسى سلطان السويدي 297

جمال محمد مطر مصبح الحاي 269

حسن إبراهيم حسن شهدور الشيبه 275

حماد عبد الله علي حماد بن حماد 229

حمد أحمد سلطان عبيد الرحومي المهيري 283

حمدة خليفة مطر آل مزينة 203

حياة يوسف محمد سعيد 296

خالد علي أحمد بن زايد الفلاسي 264

خالد علي سعيد محمد غريب 290

راشد خليفة سيف بن فطيس المطيوعي 235

راشد عبد الرحمن سعود دخيل الله الدوسري 268

راشد عبد الله محمد بالرفيعة الفلاسي 278

رشا شريف أحمد الظنحاني 213

سالم بخيت سالم وليد الفلاسي 205

سالم سيف سالم أبو نواس المهيري 238

سعيد ثاني أحمد بن عبود الفلاسي 277

سلطان علي راشد أحمد لوتاه 218

سلوى عبد الله أحمد حسن السويدي 224

سليمان محمد خليفة السويدي 276

سميه راشد مصبح المهيري 211

سهام عبد الله حمد علي يلوان الفلاحي 201

سيف علي عبد الله الشعفار 280

شهناز أحمد عبد الرزاق عبد الرحيم البستكي 279

صالحة خليفة لاحج خليفة البصطي الفلاسي 221

عبد الرحمن محمد عبد الله 288

عبد الله أحمد محمد صالح الشحي 287

عبد الله محمد أمين عبد الله النظري 202

عجلان سالم محمد سالم الجمري العميمي 223

عزا سليمان محمد بن سليمان آل مالك 282

علي محمد عبد الله بن دميثان القمزي 266

علي محمد علي سهيل العامري 298

عمر أحمد محمد عبيد الدويس الشامسي 209

عمر عبد الرحمن علي عبد الله أهلي 291

عوشة سيف بطي حميد المزروعي 299

عيسى محمد راشد خنبوع نهيول 245

فاضل خليفة فاضل خليفة المزروعي 217

فاطمة سلطان سعيد الجراح الكتبي 260

كلثم عبد الله سالم النوبي 230

كلثم محمد يوسف عبد الله الشيباني 281

ليلى يوسف محمد الجسمي 204

محمد إبراهيم حسن الشيبة 253

محمد حميد محمد المري 246

محمد سعيد علي عبيد الشحي 295

محمد عبد العزيز أحمد عبد الله لوتاه 244

مروان أحمد علي خليفة بن غليطة المهيري 272

مروان سعيد مبارك سعيد جميري المزروعي 241

مريم علي سعيد محمد آل ثاني الفلاسي 251

مصطفى إسماعيل أحمد عبد الحميد الزرعوني 274

منى راشد حمد بن هويدي الفلاسي 220

نعيمة جمعة سعيد فيروز 228

نورة عبد العزيز محمد الرستماني 247

يونس حسن عبد الرحيم الملا 284

الشارقة

أحمد حسن محمد حسن المعيني 347

أحمد حمد مصبح خلفان المسافري 362

أحمد راشد أحمد شبانه السويدي 371

أحمد راشد سالم سعيد الشامسي 370

أحمد صالح محمد علي النقبي 340

أحمد محمد علي أحمد القواضي الحمادي 309

آمنة مسعود مبارك الملا الحمادي 376

أنور صالح حسين العلوي اليافعي 350

جاسم عبد الله عبد الرزاق النقبي 377

راشد هلال عبيد هلال النقبي 345

زايد محمد سعيد زايد الكتبي 382

سالم حديد عبيد غريب الخميسي 365

سالم سعيد حميدي خصوني الكتبي 303

سالم عبيد محمد عبيد الحصان الشامسي 323

سالم علي سالم أحمد المهيري 313

سالم محمد علي هويدن 301

سامي حسن صالح بوكفيل آل علي 334

سعود بن عبد العزيز المعلا 385

سلمى محمد عبيد الكتبي 383

سهيل سالم حمد سالم سويدان الكعبي 315

سيف عمير سعيد عمير الكتبي 369

سيف عيسى سيف عيسى آل علي 316

سيف مطر عبد الله المسافري 332

صالح محمد صالح أحمد صندل 366

طارق عبد الرحمن عبد الله أحمد الشيخ 320

عائشة أحمد سالم المطوع السويدي 391

عائشة جمعة حسن جمعة آل علي 342

عائشة سالم أحمد بن سمنوه 398

عادل إسماعيل عبد الواحد الزرعوني 399

عامر عبيد عيسى النابودة الشامسي 363

عبد الرحمن سعيد سلطان بن شاهين 352

عبد العزيز راشد مسعود بن حامد الطنيجي 318

عبد الله بخيت فرحان حسن السويدي 337

عبد الله سالم حسن جمعة الشامسي 328

عبد الله علي عباس علي النقبي 312

عبد الله عوض سيف حميدي الكتبي 374

عبيد محمد أحمد سالم السلامي 308

عدنان حسن بيات علي السويدي 354

علي عبد الله محمد الرئيسي 368

عمر سليمان سالم العضب الحمودي 389

عمران محمد إبراهيم أحمد الكياي 392

لؤي سعيد علي علاي النقبي 387

محمد بن غاشم الكتبي 349

محمد سالم أحمد سيف الطنيجي 379

محمد سالم سعيد عبد الله بن فتير 357

محمد سليمان حسن محمود حسن 395

محمد عبد الله سعيد بن هويدن الكتبي 319

محمد عبيد مطر مصبح الطنيجي 314

محمد علي سيف علي بني كتب 311

محمد غانم محمد بن جسيم الخاطري 341

محمد مطر عبيد شباني الكتبي 326

محمد يوسف جاسم الدوخي 359

محمد يوسف حسن بن يوسف بن حماد 367

مريم محمد عبيد راشد المجر النعيمي 396

مصبح سعيد علي حارب بالعجيد الكتبي 360

موزة معضد سعيد الكتبي 339

نجلاء عيسى محمد أحمد عبد الله الأنصاري 325

نداء علي يوسف الرئيسي 380

نورة يوسف خلفان عبيد بن صندل 384

وفاء أحمد علي شاهين الحمادي 348

وليد محمد إسماعيل إبراهيم البريمي 344

عجمان

أحمد سيف عبد الله سيف مقيلي المهيري 403

إيمان عبيد جمعة السوم 448

حمد عبد الله سعيد عبد الله غليطة الغفلي 481

خالد إبراهيم أحمد سليمان الريايسة 458

خالد إبراهيم محمد العوضي 484

خميس سعيد نايم علي الكعبي 422

درويش محمد علي الرميثي 442

سارة ربيع ياقوت النعيمي 418

سالم أحمد سالم الكعبي 461

سالم عبد الله حمد راشد الشامسي 472

سلطان جمعة علي سلطان الشامسي 446

طارق سعيد سيف سعيد الشامسي 402

عادل عمر علي محمد الهنوري الظاهري 424

عبد الرحمن سالم سعيد سالم السويدي 407

عبد الله حسين محمد بن محمد الهرموزي 406

عبد الله سالم عبد الله العبودي الطنيجي 451

عفراء بخيت سيف بن هندي العليلي 499

فيصل خالد إبراهيم سيف النعيمي 411

محمد سعيد حميد محمد النعيمي 480

محمد سعيد محمد علي الظاهري 405

محمد عيسى خليفة بو شهاب السويدي 420

نورة إبراهيم سالم المري 496

يوسف سلطان محمد العجماني 492

أم القيوين

أنس هلال عبيد بن هلال العليلي 502

خالد سلطان حاتم علي الشامسي 524

خالد علي إبراهيم الساحب آل علي 521

خلفان عبد الله سالم حميد بن يوخة آل علي 527

خلفان علي خلفان محمد حليس آل علي 503

سالم خلفان سالم الشاوي الغفلي 578

سالم علي محمد مجيرن الشامسي 542

سعيد خميس علي حسن آل علي 561

سلطان خلفان سعيد بن غافان آل علي 556

شيخة عيسى غانم عيسى العري آل علي 522

عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن العتيق 511

عبد الله راشد عبد الله طحنون آل علي 552

عبيد حسن حميد بن ركاض آل علي 577

عبيد حميد عبيد علي سعيد آل علي 551

عمر محمد عبيد محمد الغفلي 575

عيسى علي سعيد بولحيول آل علي 563

عيسى مصبح محمد الفرض آل علي 546

عيشة عبد الله عبد الرحمن آل علي 593

ناصر خليفه سيف الشندود آل علي 583

هند إسماعيل زعل بن جاري آل علي 585

رأس الخيمة

أحمد رحمة أحمد عمران الشامسي 664

أحمد يوسف محمد درويش النعيمي 646

المر راشد المر سعيد الشاوي الطنيجي 607

أيمن علي عبد الله سعيد الشرهان 618

بدرية عبد اللطيف خليفة محمد الشحي 643

حامد سليمان عبد الله القاضي الشحي 608

حسن راشد إبراهيم الماء السويدي 614

حسن عبد الله حسن خكاك البلوشي 652

خالد سالم إبراهيم سالم الزعابي 691

راشد خلفان محمد الشريقي المحرزي 648

سالم علي أحمد علي الغليلي الشحي 639

سالم غانم حميد مطر زايد الشامسي 681

سعيد راشد عبد الله سعيد العابدي 683

سعيد علي سعيد علي الشحي 687

سعيد علي عبد الله مصبح النعيمي 686

سلطان علي سعيد علي النديب الشحي 626

سليمان راشد محمد الهفيت حسوني 679

شيخه سالم حسن سالم بني حسن الشحي 654

صالح عبد الرحمن بن درويش الطنيجي 690

طارق أحمد عبد الله بن جمعة الطنيجي 658

عائشة سالم إبراهيم اليعقوب الزعابي 685

عبد الرحمن أحمد العاجل الطنيجي 630

عبد الرحمن عبد الله محمد عبد الله الطنيجي 617

عبد العزيز أحمد عبد العزيز طفوف الشحي 627

عبد الله إبراهيم محمد الصرومي الشميلي 695

عبد الله حسن عبد الله الهدية الشحي 680

عبد الله علي معضد راشد المزروعي 609

عبد الله محمد راشد محمد الشيبة المهيري 662

عبد الله محمد عبد الله محمد الشيبة النعيمي 667

علي أحمد عبد الله أحمد رباع الشحي 689

علي أحمد علي أحمد البحري النعيمي 694

عيسى أحمد سيف سلطان أبو شريجة النعيمي 682

فاهم عبد الله محمد راشد حريميش الحبسي 636

محمد حمدان علي إبراهيموه الشحي 669

محمد عبد الرحمن محمد منقوش آل علي 606

محمد علي عبد الله محمد البلوشي 645

منى جمعة سعد الحبشي آل علي 650

مهير راشد سالم نهيل الخاطري 661

ناصر سعيد ناصر محمد عبيد الخاطري 657

ناعمة عبد الله سعيد الشرهان 697

وليد شيبان محمد الدبدوب الحبسي 660

الفجيرة

ابتسام خلفان سلطان فرحان اللوغاني 709

أحمد سعيد أحمد ضاوي اليماحي 715

أحمد سعيد سيف العطر الظنحاني 722

أحمد علي عبيد علي الحفيتي 786

أحمد محمد مبارك عبد الله الحمودي 753

آمنة خلفان راشد سعيد الكندي 756

حسن خميس علي عبد الله الحمودي 725

حسن يوسف إبراهيم القلاف النعيمي 712

خالد محمد عبد الله الهنقري الحفيتي 788

خلود عبيد حسن علي يوسف الشحي 760

خليفه خميس علي عبد الله الكعبي 752

خميس محمد خميس محمد الرولي 731

راشد سليمان سعيد سليمان أحمد الزيودي 738

راشد علي عبيد علي الحفيتي 732

سالم سعيد محمد علي المطروشي 740

سالم عبيد راشد السلامي المرشودي 702

سالم علي سالم علي الدهماني 796

سالم محمد سعيد سالم المحرزي 733

سعيد أحمد غريب هويشل الصريدي 791

سعيد عبد الله سالم خميس اليماحي 704

سعيد مبارك سالم مطر خميس الكعبي 706

سلطان محمد راشد سعيد الشرع سماحي 773

سليمان عبد الله علي الشجاع 781

صقر سرور سيف سرور الشرقي 723

عائشة عبيد محمد السماحي 739

عبد الله راشد عبد الله أحمد الظنحاني 778

عبد الله سعيد محمد ذياب العبدولي 742

علي حسن سعيد محمد الحمودي 724

علي عبد الله علي محمد الظنحاني 714

علي محمد علي بن داوود 746

غنيمة عبيد محمد سعيد الحفيتي 708

فاطمة حميد عبد الله الشرع المازمي 754

فطيم عبيد حسن علي الشحي 792

محمد أحمد محمد أحمد اليماحي 727

محمد عبد الله غاصب ناصر اليماحي 743

محمد علي جمعة بن سويلم الظنحاني 763

ناصر بدر عبد الله يوسف آل علي 711

ناصر علي راشد علي اليماحي 744