مشادات بين مرشحى الأقصر المحتملين حول أولوية تقديم أوراق الترشح للبرلمان

وقعت مشادات كلامية بين عدد من المتقدمين بأوراقهم للترشح للانتخابات البرلمانية بمجمع محاكم الأقصر، وذلك حول ترتيب أولوية الدخول للجنة لتقديم الأوراق.

على الفور تدخل المرشحون الآخرون لإنهاء الأزمة وتم حلها، وذلك بالاشتراك مع القيادات الأمنية المتواجدة بالمحكمة.

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