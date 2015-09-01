توافد العشرات على محكمة جنوب القاهرة لتقديم أوراقهم للترشح للبرلمان

توافد العشرات من المواطنين الراغبين فى الترشح على عضوية مجلس النواب القادم، إلى مقر محكمة جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب، صباح اليوم الثلاثاء، فى أول أيام بدء تقديم الأوراق الرسمية الخاصة بكل مرشح، منذ الساعة السابعة صباحا.

قال مصدر أمنى مكلف بتأمين المحكمة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم إجراء بدء دخول الراغبين للترشيح فى البرلمان المقبل فى تمام الساعة التاسعة.

وأشار المصدر أن اللجان المكلفة باستلام الأوراق ستكون فى القاعتين 6 و7 بالدور الأرضى فى المحكمة.

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