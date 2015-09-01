تركيب بوابة إلكترونية بمدخل محكمة جنوب الجيزة قبل تلقى طلبات الترشح للبرلمان

قامت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين مقر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، منذ قليل، بتركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن والمتفجرات بالمدخل المخصص للراغبين فى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة قبل دقائق من فتح باب تلقى طلبات الترشح.

ويشهد محيط مقر المحكمة تواجدا أمنيا مكثفا لقوات الشرطة للتأمين وتحسبا لحدوث طوارئ أو مشادات بين المرشحين، ويذكر أن عدد كبير من المرشحين توافد منذ مساء أمس الاثنين من مختلف الدوائر الانتخابية على محيط مقر محكمة الجيزة والابتدائية لحجز أماكن ودور للتقدم بأوراق ترشحهم إلى لجنة الانتخابات بالمحكمة، للحصول على أرقام متقدمة فى الكشف النهائى المعد للاقتراع عليه ورموز انتخابية للتسهيل على الناخبين المؤيدين لهم.

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