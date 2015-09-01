مشاجرات عنيفة بين المرشحين المحتملين لمجلس النواب أمام محكمة أسيوط

نشبت منذ قليل مشاجرات عنيفة بين المرشحين المحتملين المقدمين أوراقهم لمجلس النواب، حيث اشتبك المتقدمون أمام المحكمة رغم تواجدهم منذ مساء أمس على أسبقية الدخول لتقديم الأوراق.

وعلى الرغم من قيامهم بتسجيل الأسماء حاول كل منهم الوصول إلى المحكمة منذ مساء أمس إلا أن الأمر لم يفلح، وتشابكوا بالأيدى قبل الدخول إلى المحكمة.

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