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بالصور.. لجنة انتخابات الغربية تبدأ استلام أوراق راغبى الترشح للبرلمان

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بدأت اللجنة العامة للانتخابات بالغربية برئاسة المستشار مجدى عبد الحليم رئيس محكمة طنطا الابتدائية رسميا منذ قليل، فى تلقى قبول أوراق المرشحين للانتخابات البرلمانية .

وأعلنت اللجنة عن قبول راغبى الترشح حسب أولوية الحضور بأرقام رسمية تم توزيعها عليهم، فيما تشهد المحكمة زحاما جماهيريا منقطع النظير ومشادات بين المرشحين وأفراد الأمن على أولوية الحضور.

ويشرف رسميا اللواء حسام خليفة، حكمدار الغربية، واللواء أحمد عبد الوهاب مساعد مدير أمن الغربية للأمن العام، على عمليات التأمين وتنظيم الدخول.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


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