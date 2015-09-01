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التحقيق مع مسئولو المدارس التي تشارك في الدعاية الانتخابية بالسويس

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التحقيق مع مسئولو المدارس التي تشارك في الدعاية الانتخابية بالسويس التحقيق مع مسئولو المدارس التي تشارك في الدعاية الانتخابية بالسويس

اللواء العربي السروي محافظ السويس

 أرسلت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية و التعليم خطابًا، صباح اليوم الثلاثاء، إلى جميع مسئولو المدارس والمديرية بالسويس تشدد وتحظر من استخدام المنشآت التعليمية في الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب.

 وحظر “الخطاب” وضع إعلانات أو لافتات انتخابية على أسوار المدارس و إقامة ندوات أو لقاءات خاصة بالأحزاب و الحركات و الجمعيات السياسية.

 وأضاف الخطاب، أنه يحظر السماح بتوزيع هدايا داخل المدارس تخدم حملات انتخابية أو تسهل لعمل سياسي داخل المدارس كما حذرت من استخدام الطلاب في حملات الدعاية الانتخابية الموجهة تحت أي مسمي من المسميات التي تتخذ المشكلات المدرسية غطاءً لتمرير هذه الدعاية.

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