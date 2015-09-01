لمرضى القلب والضغط والحوامل.. الأرانب فيها الشفا

الأرانب من أهم اللحوم التى ينصح بتناولها بسبب عدم ترسب الدهون بها، وفوائدها الصحية الكبيرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن لحم الأرانب يحتوى على العديد من الفوائد الصحية، ولذلك ينصح بتناول لحم الأرانب لأنها سريعة الهضم وتحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها الجسم.
>وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول الأرانب ينصح به العديد من أطباء النساء للمرأة الحامل لأنه غنى بالعديد من العناصر التى تحتاجها أثناء تلك الفترة، كما أنه ينصح بتناوله للأشخاص الراغبين فى الحصول على جسم رشيق، لأنها تحتوى على نسبة قليلة من الدهون فيساهم فى التخلص من الوزن الزائد.
>وأخيرا تؤكد أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة تناول لحوم الأرانب للأشخاص المصابون بارتفاع فى نسبة ضغط الدم، لأنه يعمل على انخفاضه بشكل جيد، وأيضا مرضى القلب يعد غذاء جيدا لهم لانه لأ يحتوى على نسبة عالية من الدهون ولا الكولسترول.
نبذة عن لحوم الأرانب
>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن لحم الأرانب يحتوى على العديد من الفوائد الصحية، ولذلك ينصح بتناول لحم الأرانب لأنها سريعة الهضم وتحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها الجسم.
فوائد لحم الأرانب
>وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول الأرانب ينصح به العديد من أطباء النساء للمرأة الحامل لأنه غنى بالعديد من العناصر التى تحتاجها أثناء تلك الفترة، كما أنه ينصح بتناوله للأشخاص الراغبين فى الحصول على جسم رشيق، لأنها تحتوى على نسبة قليلة من الدهون فيساهم فى التخلص من الوزن الزائد.
فوائد لحم الأرانب
>وأخيرا تؤكد أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة تناول لحوم الأرانب للأشخاص المصابون بارتفاع فى نسبة ضغط الدم، لأنه يعمل على انخفاضه بشكل جيد، وأيضا مرضى القلب يعد غذاء جيدا لهم لانه لأ يحتوى على نسبة عالية من الدهون ولا الكولسترول.