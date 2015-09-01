انتبه وماتتخضش.. تعاطى الفيتامينات يغير لون البراز إلى داكن

أرسلت قارئة 24 عام تسأل، تغير لون البراز لدى إلى اللون الغامق "الداكن" بشدة منذ فترة ولا أعى السبب، إلا أننى أتناول حبوب فيتامينات منذ 3 أشهر فهل هى السبب ؟ تعاطى الفيتامينات يساعد على تغير لون البراز إلى اللون الداكن

>الدكتور محمد المنيسى استاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن أجاب على السائلة مطمئنا إياها أن الكثير من الأسباب تكون وراء تغير لون البراز إلى درجات لون "غامقة" أو داكنة، مما يثير ذعر البعض، ومن بين هذه الأسباب تعاطى بعض أنواع الفيتامينات. احتواء الفيتامينات على الحديد يحول لون البراز إلى اللون الغامق

>وتابع د. منيسى فى حديثه عن الفيتامينات، قائلا: "الفيتامينات التى تحتوى على نسب عالية من بعض العناصر، تؤثر بشكل مباشر على لون البراز، كاعنصر الحديد المغني، وهى إشارة طبيعية وغير مرضية على الإطلاق ولا داع للخوف بشأنها، إلا إذا كانت المريضة تتعاطى الفيتامين دون استشارة مختص، أو أن تغير لون البراز قبل أو بعد التوقف عن تعاطى الفيتامينات، وهنا يجب عليها زيارة المختص لبيان سبب تغير لون البراز لتعدد أسباب هذه الحالة".

شبكةعيونالإخبارية

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