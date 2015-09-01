للرجل.. لو بتدخل الحمام كتير ابحث عن احتقان البروستاتا

أرسل قارئ 25 عاما يسأل، أعانى من الشعور الدائم بالرغبة فى التبول، كما أعان من شعور دائم بأننى لم أفرغ مثانتى بالكامل فما السبب؟

الدكتور محمد عامر أخصائى أمراض المسالك البولية والكلى أجاب عن السؤال مؤكدا على أن الكثير من الأسباب قد تكون وراء الإصابة بهذه الأعراض الخاصة بطبيعة التبول، ومواعيده ومرات دخول دورة المياه والرغبة فى التبول.

وتابع الدكتور محمد حديثه عن البول وطبيعته، مؤكدا على أن الكثير من المرضى الرجال يعانون هذه الأعراض، كالتبول مرات متتالية، أو الرغبة الدائمة فى التبول، أو الشعور الدائم أنه لم يفرغ مثانته بعد وأن هناك بضع قطرات راكدة بالداخل، وهى كلها أعراض أقرب إما للاصابة بزيادة فى نسب الأملاح والصديد، وهو أمر سهل اكتشافه باجراء تحليل بول، أو احتقان فى البروستاتا وهو عرض مرضى شائع فى عمر الشباب، والذى يظهر باضطرابات فى التبول ما يستدعى أن يقلل المريض من ممارسته للعادة السرية والامتناع عن مشاهدة الأفلام المثيرة والإباحية، والعرض على مختص سريعا للتخلص من هذا الاحتقان الذى من السهل علاجعه فى وقت مبكر.