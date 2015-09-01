«السيسي» يبدأ زيارة للصين لمدة 3 أيام ضمن جولته الآسيوية

يصل اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين قادما من سنغافورة فى مستهل زيارة لبكين، تستغرق ثلاثة أيام، ضمن جولته الأسيوية الحالية.

حيث سيقوم بناء على دعوة الرئيس الصينى شى جين بينغ بالمشاركة فى الاحتفالات الضخمة التى ستقيمها الصين بمناسبة الذكرى السبعين للنصر فى الحرب العالمية الثانية.

ويتضمن جدول أعمال السيسى، خلال الزيارة لقاءات ثنائية مع الرئيس الصينى شى، ورئيس مجلس الدولة الصينى “رئيس الوزراء” لى كه تشيانغ، وعدد من زعماء العالم الذين سيحضرون إلى الصين خصيصا للمشاركة فى الاحتفالات وحضور العرض العسكرى الكبير الذى سيتم تنظيمه يوم الخميس المقبل، والذى يعتبر الجزء الأهم من الاحتفالات.

وسيكون جدول الرئيس مزدحمًا جدًا خلال زيارته، ففى اليوم الأول لوصوله سيقوم الرئيس السيسى ببعض اللقاءات من ضمنها لقاء ببعض شباب مصر الذين يتلقون تدريباتهم العملية فى عدد من القطاعات وبخاصة القطاع التكنولوجى فى الصين.

أما اليوم الثانى فسيتضمن لقاء ثنائيا رسميا مع نظيره الصينى شى جين بينغ، حيث يشهدا توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية من ضمنها اتفاقية التعاون المتعلقة بتعزيز القدرات الإنتاجية، وهى الاتفاقية التى كانت تم التوقيع عليها بالأجرف الأولى فى 15 يونيو الماضى، بالإضافة إلى اتفاقية قرض بمبلغ 100 مليون دولار مقدم من بنك التنمية الصينى للبنك الأهلى المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر.

وعقب ذلك يقوم السيسى بحضور لقاء مع رؤساء كبريات شركات الاستثمار والأعمال الصينية، خاصة تلك العاملة فى مصر، حيث سيتركز اللقاء حول تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الصينية وتوجهات الدولة المصرية لإصلاح النظام الاقتصادى والسياسى لتنمية الاقتصاد المصرى وعرض مجمل للسياسة الاستثمارية المصرية فى المرحلة المقبلة، ثم اجتماع ثنائى مع رئيس مجلس الدولة الصينى.

وفى اليوم الثالث والأخير من الزيارة، يحضر الرئيس السيسى منذ الصباح العرض العسكرى بذكرى النصر بصحبة الرئيس الصينى والكثير من زعماء العالم ومن بينهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورؤساء نحو 28 دولة آخرين، بالإضافة إلى رؤساء العديد من المنظمات الدولية من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون .

وسيلى ذلك حضور الرئيس السيسى لحفل استقبال كبير يقيمه الرئيس الصينى، ثم المهرجان الاحتفالى الفنى الضخم الذى تنظمه الصين بمناسبة هذا الحدث العظيم.

أ ش أ