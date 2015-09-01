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توافد عشرات المرشحين لمحكمة الفيوم للترشح للانتخابات البرلمانية

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توافد عشرات المرشحين لمحكمة الفيوم للترشح للانتخابات البرلمانية توافد عشرات المرشحين لمحكمة الفيوم للترشح للانتخابات البرلمانية
شهدت محكمة الفيوم الابتدائية توافد عشرات المرشحين للترشح للانتخابات البرلمانية ولأسبقية حجز الرموز الانتخابية، وقام المرشحون بالتسجيل فى الكشوف حسب أولوية الحضور حتى لا يتم التزاحم، فيما بينهم ويتم التقديم حسب ترتيب الكشف.

جدير بالذكر أن 129 مرشحا بمحافظة الفيوم يستعدون لإعادة الترشيح للانتخابات البرلمانية بدءا من اليوم وهو عدد المرشحين بالكشوف النهائية للترشح للانتخابات فى فبراير الماضى والتى لم تكتمل خلاله الانتخابات البرلمانية بعد صدور حكم اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

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