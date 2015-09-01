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محافظ السويس يفتتح موسم الصيد الجديد بمشاركة 120 لنشا بحريا

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محافظ السويس يفتتح موسم الصيد الجديد بمشاركة 120 لنشا بحريا محافظ السويس يفتتح موسم الصيد الجديد بمشاركة 120 لنشا بحريا
افتتح صباح اليوم اللواء العربى السروى محافظ السويس ومسئولو الثروة السمكية بالسويس موسم الصيد بخليج السويس لعام 2015 – 2016 بمشاركة 120 لنشا بحريا خاصا بالصيد و78 مركبا تعمل بحرفة الجر و82 مركبا تعمل بحرف الشنشلة و350 فلوكة صغيرة بالإضافة إلى 120 مركب صيد سوف تعمل خارج الخليج.

قال مجدى الشعيرى عضو مجلس إدارة والمستشار القانونى لجمعية أصحاب السفن الآلية بالسويس لـ"اليوم السابع" إن الموسم انطلق هذا العام بدون مشاكل والجميع ينصاع للقانون وتعليمات هيئة الثروة السمكية.

يذكر أن مواسم الصيد خلال السنوات الماضية عقب ثورة 25 يناير شهدت خلافات بين أصحاب السفن الكبيرة والصغير واللنشات بسبب موعد الصيد وتراخيص بعض المراكب للعمل بحرفة الجر الأمر الذى أدى إلى اعتصام بعض الصيادين أمام الديوان العام.

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